Путин — Лукашенко: «Главное наше направление взаимодействия — торгово-экономическое — развивается успешно»

Он подчеркнул развитие сотрудничества стран в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику

Взаимодействие России и Белоруссии развивается успешно, товарооборот с начала года вырос на 12,5%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

— <...> Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно, несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это. Всё-таки $50, почти, по нашей статистике, $52 млрд оборот за прошлый год — это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года — плюс ещё 12,5%, 4,5 млрд прямых инвестиций из России, 2,5 тыс. предприятий с российским участием, — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул развитие сотрудничества стран в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику.

Уровень товарооборота по итогам этого года превысит предыдущий показатель, заверил Лукашенко.

— И приятно, что в этом товарообороте большое место, как Вы сказали, занимает современная электроника. <...> Но хочу Вам сказать, что — вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения, нашего правительства — мы здесь абсолютно не останемся «голыми» и без этих товаров микроэлектроники. Мы абсолютно всё сегодня создаём, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдём, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества, — подчеркнул он.

Галия Гарифуллина