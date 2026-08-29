В Казани завершилось благоустройство третьей очереди набережной Кабана

Обновленное пространство посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин

В Казани завершилось благоустройство третьей очереди набережной Кабана. Обновленное пространство посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и мэр города Ильсур Метшин, сообщили в Институте развития городов РТ.

Проект продолжил развитие территории. Он охватил последнюю неблагоустроенную часть береговой линии рядом со Старо-Татарской слободой и бывшей промышленной зоной, где сейчас активно развивается редевелопмент.

— Набережная озера Нижний Кабан — один из тех проектов, на которых особенно хорошо видно, что благоустройство работает далеко за пределами самой территории. Десять лет назад здесь была разрозненная береговая линия, а сегодня это место, вокруг которого формируется новая городская жизнь. Здесь гуляют, занимаются спортом, проводят фестивали, встречаются люди, появляются новые точки притяжения и развивается бизнес. Для нас принципиально важно не просто создавать красивые пространства, а понимать их долгосрочный эффект, — сказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова.

Минниханов выразил уверенность, что набережная станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей Казани.

— Наша столица принимает подарки ко Дню города и Дню Республики! С удовольствием прогулялись и оценили новый участок набережной озера Кабан, — написал он в своем канале в «Максе».



Напомним, в 2026 году на благоустройство пяти общественных пространств в Казани потратят 1,854 млрд рублей. Все они направлены на формирование единой сети комфортных и доступных общественных пространств, объединяющих старые и новые точки притяжения.

Галия Гарифуллина