В России запустили три низкоорбитальных спутника 5G-связи

В России запустили три низкоорбитальных спутника 5G связи, рассказало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Отечественная компания «Бюро 1440» запустила в космос вторую исследовательскую миссию спутников «Рассвет-2». Первая миссия стартовала 27 июня 2023 года и была признана успешной.



Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что данный проект имеет огромное значение для развития цифровой инфраструктуры.

— Для Министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки имеет огромное значение, — отметил он.

Спутники миссии «Рассвет-2» разрабатывались 14 месяцев. Они в два раза больше по массе и габаритам из-за нового оборудования. При этом сообщается, что скорость передачи данных во время первой миссии составила 48 Мбит/сек при задержке в 42 миллисекунды.

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