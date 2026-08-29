Уголовные дела о терактах возбудили после атак на Ростовскую и Белгородскую области

На местах происшествий проводятся следственные действия

Фото: Динар Фатыхов

Уголовные дела о терактах возбудили после атак на Ростовскую и Белгородскую области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— 28 августа 2026 года в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области военнослужащие украинских вооруженных формирований нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по автобусу, перевозившему мирных граждан. Погибли два человека, еще шестеро пострадали, — говорится в сообщении.



Кроме того, в ночь на 29 августа украинские БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Ростовской области. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе пострадали мирные жители, повреждены жилые дома.

На местах происшествий проводятся следственные действия. Устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также лица, причастные к совершению преступлений. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, заверили в СК.

Напомним, под атаку БПЛА в Ростовской области попал и Ozon. «Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», — сообщили в компании.



Галия Гарифуллина