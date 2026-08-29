Склад Ozon попал под атаку БПЛА в Ростовской области

«Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», — сообщили в компании

Фото: Динар Фатыхов

Склад Ozon попал под атаку БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

— Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области. Мы заранее эвакуировали всех работников. По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили, — говорится в публикации.

Работа комплекса приостановлена, чтобы территорию осмотрели экстренные службы. Поставки продавцов пока не принимают, а те, что уже в пути, перенаправляют на другие объекты.

— Из-за опасности в районе, где находится наш второй логистический центр, эвакуировали оттуда работников. Никто не пострадал. Объект цел, но из соображений безопасности его работу пока приостановили, — добавили в Ozon.

Семь человек пострадали в результате массированной атаки на Ростовскую область, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Госпитализированы четверо, в том числе двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Недавно логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке БПЛА. Всех работников эвакуировали.



Галия Гарифуллина