«Новое Гильдеево»: в Богородском сельском поселении вновь перекраивают генплан

Закрепив право построить в пригороде Казани многоэтажки, власти Пестречинского района хотят «дополнить» их коттеджными поселками на 700 домов

Фото: Максим Платонов

Пока Институт пространственного планирования РТ готовит к утверждению мастер-план Казанской агломерации, местные власти спешат «застолбить» право продолжать застройку пригородов Казани. В селе Гильдеево в окрестностях столицы, где недавно продавили строительство нового жилого комплекса, а население добивается строительства новых школ и детсадов, хотят возвести еще 102,6 тысячи квадратных метров нового жилья. В Богородском сельском поселении Пестречинского района Татарстана прошли публичные слушания по внесению изменений в генплан, в результате которых 68,4 га сельскохозяйственных земель отведут под индивидуальную жилую застройку. «Реальное время» — о планах расширения Гильдеево, опасениях местных жителей и обещаниях инициаторов проекта.

ИЖС на 68 гектарах



В Богородском сельском поселении, которое де-факто давно стало даже не пригородом, а городским поселком Казани, вновь пересматривают генплан. 14 мая прошли публичные слушания по внесению изменений, в результате которых территория общей площадью 68,4 га отойдет под индивидуальное жилищное строительство.

Застройку предполагается вести в два этапа: первую очередь проекта по застройке участка площадью 23,8 га предполагается реализовать до 2031 года, разместив на нем 238 домов общей площадью 35,70 тыс. кв. м, вторую, на площади 44,6 га (446 домов, 66,9 тыс. кв. м жилья), — до 2046 года.

«Не будет перевода — не будет водозабора»

Целью публичных слушаний было получить одобрение жителей Богородского сельского поселения на внесение изменений в генплан. Проект жителям представляли глава сельского поселения Марс Бикбов, представитель АО «РКЦ «Земля», которым был разработан документ, и управляющий компании-собственника земельных участков — высокогорского ООО «Луговой» Марат Зарипов. Одобрения они не встретили, напротив, жители явно были настроены против продолжения застройки территории поселения жильем.

Участники слушаний напомнили главе поселения и собственнику земель, что уже сейчас в населенных пунктах Богородского СП катастрофически не хватает мест в школах и детсадах, в отсутствие достаточного количества дорог ездить им (и школьному автобусу) приходится кругами, выстаивая часами в пробках. И добавили, что обещания решить вопрос с социальной инфраструктурой они от властей слышат давно, но результатов не видят.

Неудивительно, что одна из участниц слушаний даже прямо задала управляющему ООО «Луговой» вопрос:

— Что надо сделать, чтобы эти сельхозземли не перешли к вам?

— Они и так наши, — возразил тот. — Сейчас речь о том, будет или не будет их перевод под ИЖС. Но не будет перевода — не будет вам водозабора, не будет дорог, другого не будет…

А Марс Бикбов, приводя доводы в пользу нового строительства, пообещал, что после расширения в конце улицы Полевой школьный автобус будет ходить по более удобному маршруту. И пояснил, почему считает важным новое строительство, при котором застройщик построит новый водозабор:

— На сегодняшний день дефицит воды, особенно летом, огромный… Я так понимаю, что вы обеспечите ту часть села водой, — обратился он к Зарипову.

— В любом случае вначале надо решить вопрос со школой и детсадами, — участница слушаний вернула директора ООО «Луговой» к основной проблеме. — Иначе даже если вы построите только 100 домов, дети из них пойдут в школу, которая уже переполнена...

С расчетом не согласились

В разработанном АО «РКЦ «Земля» проекте внесения изменений в генплан Богородского сельского поселения приведены цифры, которые, по сути, подтверждают все опасения и сомнения местных жителей. И складываются они в нерадужную картину отсутствия социальной и дорожной инфраструктуры не только сейчас, но и в ближайшей перспективе, когда в Гильдеево появятся не только новые кварталы ИЖС, но и многоэтажные дома, о чем ранее писало «Реальное время».

На сегодня в Богородском сельском поселении проживает (зарегистрировано) 22 037 человек, из них 7 335 детей (4 732 дошкольника и 2 603 школьника). Официальная численность населения в Гильдеево — 575 человек, из них 208 дети (135 дошкольников и 73 школьника). Даже по этим цифрам легко сделать вывод, что в ближайшее время в переполненную школу села Богородское придет вдвое большее количество учеников, чем сейчас.

Согласно демографическому прогнозу, приведенному в проекте внесения изменений в генплан поселения, численность его постоянного населения на первую очередь реализации генерального плана (к 2031 году) составит 38,8 тыс. человек, а на расчетный срок реализации генерального плана в целом ( к 2046 году) — 54,9 тысячи.

Но жители Гильдеева поймали авторов проекта на лукавстве, на что и указали в своих замечаниях к проекту изменения генплана:

— В селе Богородское к 2031 году прогнозируется 1 830 человек, а к 2046-му — 1 930 чел, тогда как согласно паспорту БСП на начало 2023 года количество проживающих в селе 1 917 человек, а на начало 2024 года в селе Богородское прописано 2 022 человека.

Согласно проекту изменений, сейчас в дошкольных образовательных организациях сельского поселения в общей сложности имеется всего 800 мест, а потребность в 2031 году прогнозируется в 2 018 мест, в 2046 году — в 3 789 мест. В общеобразовательных организациях, а проще говоря, в школах сейчас имеется 1 471 место, тогда как по прогнозу потребность в них вырастет до 2 562 мест, а к 2046-му — до 3 613.

Жители не согласились с таким расчетом:

— Общеобразовательные организации по таблице [проекта изменений генплана] — 1 471 человек. В реальности это 2 868 человек (Куюки) плюс 455 (Богородское) — итого 3 323 человека. Соответственно, ни норма, ни обеспеченность в данной таблице не соответствуют реальности. В таблице потребность в образовательных организациях составляет 2 562 человек к 2031 году, тогда как уже сейчас учится 3 323 ребенка. Соответственно, и эта таблица не соответствует расчету необходимой мощности. Это нарушает права детей в части доступности общеобразовательных учреждений и норм СанПиН в части норм площади на одного ребенка. Необходимо норму рассчитывать как в городе, так как деревня Куюки с количеством населения равна уже небольшому городу.

«Неизвестно, куда их размещать»



— Все будет, как мы обещали — детсад, школа, — уверял на публичных слушаниях жителей управляющий ООО «Луговой» Марат Зарипов.

— А не будет такого, как в 2019 году? — сомневались жители. — Тоже нам тогда такое рисовали, а в итоге в 2020 году в Генплан эти объекты не внесли.

— Сейчас они внесены…

— Почему здесь не показаны?

— Потому что неизвестно пока, куда их размещать.

— Я заехала сюда в 2013 году, сейчас 2024 год, ничего не изменилось!

— Мы объекты строительства реализуем не только здесь, у нас все реализуется с садами и школами, можете проверить, — возразил Зарипов, но адресов таких поселков не назвал.

Немногочисленная компания с «земельным капиталом»



«Реальное время» обратилось в исполком Пестречинского района с запросом о том, в связи с чем принято решение о внесении изменений в генплан Богородского сельского поселения, какая компания планирует вести здесь застройку и в какие сроки планируется создать для новых объектов жилищного строительства дорожную и социальную инфраструктуру. По получении ответ будет опубликован.

Мы также хотели бы получить ответы на эти вопросы у застройщика, однако актуальных телефонов либо адреса электронной почты управляющего ООО «Луговой» Марата Зарипова и его компании в открытом доступе обнаружить не удалось. В самом ООО «Луговой», по данным сервиса «СПАРК», последние 5 лет числился лишь один-единственный работник. При этом данные о результатах деятельности компании с 2020 по 2022 год отсутствуют, зато есть сведения, что 2023 год она завершила с чистым убытком в 19,2 млн рублей.

В Едином реестре застройщиков компания с таким ИНН и названием не числится. Однако на сайте группы компаний «Дивар» удалось обнаружить предложения, в которых фигурируют объекты, ассоциирующиеся с названием ООО «Луговой».

На сегодня специализированный застройщик «Строительная компания «Дивар» сдал в Высокой Горе три многоквартирных дома, два из которых находятся на улице Луговой. Также ГК «Дивар» предлагает к продаже квартиры в таунхаусах в 17-м квартале Куюков и обещает в ближайшем будущем предложить покупателям «Коттеджи Нью Лайн» и квартиры в 6-этажном доме, не указывая местоположение этих новостроек.

ООО «Луговой», по данным «СПАРК», в мае 2021 года зарегистрировало право собственности на земельный участок площадью 247,5 га в Дачном сельском поселении Высокогорского района. Согласно сведениям Публичной кадастровой карты, это земли для сельскохозяйственного производства в пойме реки Каймарки — на противоположном от самой деревни берегу. Кадастровая стоимость участка по оценке на 1 января 2022 года — 5,67 млн рублей, однако можно предположить, что если на них будет реализоваться проект, подобный тому, который планируется в Гильдеево, его рыночная цена соответственно вырастет.