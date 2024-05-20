Число выданных кредитов по ИТ-ипотеке в Татарстане выросло втрое

Фото: Максим Платонов

С января по апрель 2024 года ИТ-специалистам выдано 707 ипотечных кредитов на 6,7 млрд рублей. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Всего за время действия ИТ-ипотеки в республике выдали 2 759 кредитов на общую сумму 24,5 млрд рублей. В 2022 году было выдано 242 кредита на сумму 2,11 млрд рублей, а в 2023-м — 1 812 кредитов на сумму 15,7 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане в 2023 году составил 8,68 млн рублей, в 2024 — 9,49 млн рублей. Средний срок кредита — 27 лет, а площадь приобретаемого жилья — 66 кв. м.

Первичный рынок недвижимости в первом квартале 2024 года начал буксовать вслед за почти парализованной «вторичкой». По оценкам риелторов, в Татарстане сегодня накопился рекордный объем нераспроданных квартир. Основная причина — в высокой ключевой ставке. Одновременно на рынок давит и ужесточение льготных программ. Ждет ли застройщиков падение, которое им пророчат с начала 2022 года, или строителям удастся вырулить из крутого пике — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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