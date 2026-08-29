В России на субсидирование ж/д перевозок сельхозпродукции направили почти 10 млрд рублей

Это поможет в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне

Фото: Динар Фатыхов

В России на субсидирование ж/д перевозок сельхозпродукции направили более 9,7 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства помогут возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропромышленной продукции по льготным тарифам. Также они позволят сохранить стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия и в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на нештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и регионам, — заявил Мишустин.

Напомним, стоимость декабрьского фьючерса на пшеницу поднялась выше отметки в $7,67 за бушель. В течение последнего месяца рост цен на зерно составил 19%. Это может быть связано с боевыми действиями в Черном море, заявили аналитики Bloomberg.



Галия Гарифуллина