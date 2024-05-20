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Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны

17:54, 20.05.2024
Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, 15 мая Минобороны сообщило о взятии нескольких населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Группировка «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, заявило ведомство. Также группировка «Днепр» полностью освободила населенный пункт Работино Запорожской области.

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Разиль Самигуллин
Общество

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