Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны
Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны. Об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 15 мая Минобороны сообщило о взятии нескольких населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях. Группировка «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, заявило ведомство. Также группировка «Днепр» полностью освободила населенный пункт Работино Запорожской области.
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