«Он стоял под знаменами добра и светлой силы»: в Казани возложили цветы в память о президенте Ирана

Фото: Артем Гафаров

Перед Генконсульством Ирана в Казани прошла церемония возложения цветов в память о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Там образовался стихийный мемориал, к которому продолжают нести цветы.

Напомним, вертолет, на котором летели иранский лидер, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные чиновники, совершил накануне жесткую посадку в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан. Сегодня официально объявили, что Раиси и остальные погибли. В связи с этим в Иране объявили пятидневный траур. Похороны президента пройдут 21 мая.

Церемонию в Казани посетили около 50 человек. Среди них вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов и помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров.



— Вчера, когда появилась новость, я молился, чтобы все было хорошо, — рассказал Коробченко. — За последние несколько лет наши страны настолько сблизились, настолько искренним было его отношение к нашей работе.

Он подчеркнул, что за последние 45 лет, находясь под жесткими санкциями, Иран добился колоссальнейших высот — в машиностроении и в энергетике, и в химии, и в атоме.

— Глубоко верующий человек, он стоял под знаменами добра и светлой силы, и мы его потеряли. Мы будем продолжать его дело и укреплять наши силы, работу и взаимодействие между странами. Мы добьемся и победы, и наши страны будут гораздо сильнее. И мы никогда не забудем, — заключил Коробченко.

1 / 30 realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

До этого соболезнования в связи с трагической гибелью Эбрахима Раиси направил раис Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики подчеркнул, что был знаком с господином Раиси лично. По словам раиса Татарстана, иранский лидер уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, которое направлено на укрепление связей между Исламской Республикой Иран и Россией.

— В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о трагической гибели президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц во время крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Это огромная и невосполнимая утрата для иранского общества, для всех друзей Ирана во всем мире. Я благодарен судьбе за то, что лично знал господина Раиси, он уделял большое внимание развитию татарстано-иранского сотрудничества, направленного на укрепление дружественных отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Светлая память и молитвы о Сейеде Эбрахиме Раиси всегда будут освещать наши сердца. Искренне разделяю горечь этой потери. Татарстан глубоко скорбит вместе с вами и братским иранским народом, — говорится в письме.



Дарья Пинегина, Артем Гафаров