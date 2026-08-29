Минобороны: БПЛА сбили над территорией Татарстана

Точное количество не уточняется

Этой ночью над территорией Татарстана сбили БПЛА, сообщили в Минобороны. Точное количество не уточняется.

— В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане рано утром вводили режим «Ракетная опасность» — он действовал порядка двух часов. Режим отменили в 06:06. Также объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. Аэропорты в республике временно закрывали — в 06:43 ограничения сняли.

Галия Гарифуллина