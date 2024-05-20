КС разрешил привлекать к ответственности за старые публикации — это коснется постов, комментариев и репостов

Фото: Дарья Пинегина

Конституционный суд России закрепил возможность привлечения к административной ответственности за так называемые длящиеся правонарушения. Речь идет об информации, которая была опубликована в интернете до признания ее запрещенной. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ответственность за публикацию в интернете запрещенной на тот момент символики наступит в любом случае.

Спор в КС касался размещения логотипа штабов Навального* за три года до признания их экстремистскими

Решение КС было принято по итогам рассмотрения жалобы на соответствие Конституции статьи о публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Ее подала бывший московский муниципальный депутат Елена Селькова, которую в 2022 году оштрафовали за публикацию в соцсетях логотипа штабов Алексея Навального*. Сам пост был размещен в 2019 году, а экстремистскими штабы признали два года спустя.

В итоге суд решил, что момент размещения логотипа в общем доступе «не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена», а противоправность «заключается в самом факте публичной демонстрации символики экстремистской организации».

Внимание на это решение Конституционного суда сегодня обратил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, ответственность за публикацию в интернете запрещенной на тот момент символики наступит в любом случае.

— Также это касается и высказываний в постах и комментариях, репостов чужих публикаций, а также высказываний в закрытых аккаунтах и чатах, в которых состоят больше двух человек, — подчеркнул он.

«У нас закон до этого не имел обратной силы»

Как пояснил «Реальному времени» юрист Булат Сахабиев, логика в этом решении есть:

— У нас закон до этого не имел обратной силы. Он, как и уголовное право, шел на смягчение. Если что-то не считалось правонарушением и образовывался новый состав, то за это людей не привлекали. Если раньше какое-то правонарушение не образовывало состав административного правонарушения, но после изменений продолжает публиковаться, то сейчас людей за это могут привлекать.

*организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года

Дарья Пинегина, Разиль Самигуллин