«Ак Барс»-2014 стал чемпионом турнира по хоккею «Кубок Юнисон»

Казанская команда стала победителем Кубка Юнисон среди команд 2014 года рождения. В финале «Ак Барс» обыграл московскую команду системы СКА «Красная Машина Юниор» со счетом 3:1.

Кубок Юнисон — это турнир для команд 2014 года рождения, в котором приняли участие девять команд из разных регионов России и Белоруссии. В финале встретились «Ак Барс» из Казани и «Красная машина Юниор», представляющая систему СКА.

В составе казанцев голами отметились Демьян Лежнин, Арсений Рыжов и Артема Султангареев, а голкипера Аскар Закиров при назначенном штрафном броске смог переиграть соперника и принести победу команде.

Всего в турнире приняли участие девять команд из разных регионов России и из Белоруссии. На лед выходили команды «Ак Барс», «Армия СКА», московское «Динамо», «Лада», «Красная Машины Юниор», магнитогорский «Металлург», «СКА-Стрельна», а также школа Руслана Салея из Минска.

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Олег Исаков