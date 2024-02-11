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День в истории 11 февраля: 215 лет пароходу, 55 лет Ленару Сафину, 120 лет со смерти Владимира Марковникова

07:00, 11.02.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 февраля 2024 года

День в истории 11 февраля: 215 лет пароходу, 55 лет Ленару Сафину, 120 лет со смерти Владимира Марковникова
Фото: коллаж realnoevremya.ru

11 февраля во Дворце культуры имени Саид-Галиева в Казани пройдет X Сретенский бал. В воскресение отмечаются Всемирный день больного и Международный день женщин и девочек в науке. Пять лет назад Государственный Советник Татарстана открыл музей в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им. В.И. Качалова, 95 лет назад Ватикан стал суверенным государством, 215 лет назад запатентован первый пароход. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Во Дворце культуры имени С. Саид-Галиева в Казани пройдет X Сретенский бал.
realnoevremya.ru/Максим Соколов
  • Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» на выезде сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя.

Кто родился: Василий Качалов и Марат Валиуллин

  • 1847 — американский изобретатель Томас Эдисон (скончался 18 октября 1931 года). Создал фонограф, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, а также разработал один из первых коммерчески успешных вариантов лампы накаливания.
  • 1875 — русский и советский актер Василий Качалов (30 сентября 1948 года). Начинал свой творческий путь в Казани — вступил в труппу Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов под управлением Михаила Бородая 26 августа 1897 года. За три сезона в Казани и Саратове Качалов сыграл более 150 ролей. В честь него в Казани названы улица и Большой драматический театр. Правнучка Качалова — Ольга Любимова, министр культуры России. В сентябре она побывала в театре, где служил ее дед.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1894 — советский писатель, автор многих произведений для детей Виталий Бианки (скончался 10 июня 1959 года).
  • 1902 — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Любовь Орлова (скончалась 26 января 1975 года). Одна из звезд советского экрана конца 1930-х — начала 1940-х годов.
  • 1936 — татарский журналист, первый декан факультета журналистики Казанского университета Флорид Агзамов (скончался 4 декабря 2005 года).
  • 1967 — глава города Нурлат и Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев.
  • 1969 — ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
  • 1984 — генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» Марат Валиуллин.

Кто скончался: Владимир Марковников и Флорид Агзамов

  • 1650 — французский философ, математик, физик Рене Декарт (родился 31 марта 1596 года). Создатель аналитической геометрии, одна из ключевых фигур научной революции.
  • 1829 — русский дипломат и поэт Александр Грибоедов (родился 15 января 1795 года). Автор комедии «Горе от ума».
  • 1868 — французский физик Жан Фуко (родился 18 сентября 1819 года). Создатель гироскопа и маятника Фуко.
  • 1904 — русский химик Владимир Марковников (родился 22 декабря 1837 года). Учился и преподавал в Казанском университете. В 1868 году был одним из организаторов Русского химического общества и одним из активнейших инициаторов издания химического журнала на русском языке. В августе 2020 года Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике Международной премии имени В.В. Марковникова. Она присуждается за «выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии».
  • 1948 — советский режиссер и сценарист, теоретик кино Сергей Эйзенштейн (родился 22 января 1898 года). Поставил фильм «Броненосец Потемкин», ставший классикой кино.
  • 2005 — советский и российский ученый в области радиотехники, радиосвязи и радиоастрономии, академик РАН, директор Института радиотехники и электроники, уроженец Казани Владимир Котельников (родился 10 сентября 1908 года). Он разработал основы и создал аппаратуру телеметрии для самолетов и ракет, а также радиолокации планет Солнечной системы.
Церемония вручения государственных наград. С академиком Владимиром Котельниковым, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. взято realnoevremya.ru с kremlin.ru
  • 2012 — американская певица Уитни Хьюстон (родилась 9 августа 1963 года). Попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка с самым большим количеством премий и наград — их у нее более 400.

Праздники: День больного и День женщин в науке

  • Всемирный день больного. Учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II — он установил Всемирный день больного через год после того, как ему поставили диагноз болезнь Паркинсона. Впервые праздник отметили в 1993 году. Его дата связана с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного.
realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов
  • Международный день женщин и девочек в науке. Отмечается с 2016 года. Праздник утвердила Генеральная Ассамблея ООН годом ранее — после принятия в 2013 году резолюции «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.
  • День основания государства в Японии. Является общенациональным выходным днем. Дата связана с тем, что 11 февраля 660 года до нашей эры (по григорианскому календарю) на престол взошел первый император Японии — Дзимму.

События в истории: завершено строительство Казанского обвода, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые прибыл в Казань

  • 1697 — Петр I разрешил продажу табака в России.
  • 1809 — американец Роберт Фултон запатентовал конструкцию своего судна на паровой тяге. Так появился первый пароход.
  • 1826 — на заседании физико-математического факультета Императорского Казанского университета Николай Лобачевский впервые представил общественности свой труд по неевклидовой геометрии «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных».
realnoevremya.ru/Олег Тихонов
  • 1829 — нападение на дипломатическую миссию Российской империи в Тегеране. В результате убиты все сотрудники и конвой, среди которых оказался посол и автор комедии «Горе от ума» Александр Грибоедов.
  • 1929 — в результате Лютеранских соглашений Ватикан стал суверенным государством.
  • 1942 — завершено строительство Казанского обвода (оборонительного рубежа). Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
  • 1978 — в Китае отменили запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.
  • 1980 — состоялась премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
  • 2008 — в Сеуле сгорела дотла деревянная часть одного из старейших архитектурных памятников, Южных ворот. Они построены в 1398 году и возглавляют список национального достояния Кореи.
  • 2011 — в результате революции в Египте свергнут президент Хосни Мубарак. Он подал в отставку после нахождения в должности более 30 лет.
  • 2016 — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.
  • 2018 — авиалайнер Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, рухнул на землю вблизи села Степановское в Раменском районе Московской области через 6 минут после взлета. Все находившиеся на его борту люди — 65 пассажиров и 6 членов экипажа — погибли.
  • 2019 — Государственный Советник Татарстана открыл музей в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им. В.И. Качалова.
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • 2020 — стало известно, что бывшие президенты России могут получить право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки.
  • 2020 — спортсменам из Китая временно ограничили въезд в Татарстан для участия в соревнованиях.
  • 2021 — Минцифры РФ подготовило приказ, согласно которому в стране упразднят код «8» при междугородних звонках. Вместо него будет использоваться код «0». Новые правила начнут действовать с 2025 года.
  • 2021 — мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в Казани появится Институт развития города.
  • 2022 — официально стало известно, что допинг-проба 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, но спортсменке все равно разрешили продолжить выступление на Олимпиаде.
  • 2022 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые прибыл в Казань.
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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