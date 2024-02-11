День в истории 11 февраля: 215 лет пароходу, 55 лет Ленару Сафину, 120 лет со смерти Владимира Марковникова
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 февраля 2024 года
11 февраля во Дворце культуры имени Саид-Галиева в Казани пройдет X Сретенский бал. В воскресение отмечаются Всемирный день больного и Международный день женщин и девочек в науке. Пять лет назад Государственный Советник Татарстана открыл музей в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им. В.И. Качалова, 95 лет назад Ватикан стал суверенным государством, 215 лет назад запатентован первый пароход. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Во Дворце культуры имени С. Саид-Галиева в Казани пройдет X Сретенский бал.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» на выезде сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя.
Кто родился: Василий Качалов и Марат Валиуллин
- 1847 — американский изобретатель Томас Эдисон (скончался 18 октября 1931 года). Создал фонограф, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, а также разработал один из первых коммерчески успешных вариантов лампы накаливания.
- 1875 — русский и советский актер Василий Качалов (30 сентября 1948 года). Начинал свой творческий путь в Казани — вступил в труппу Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов под управлением Михаила Бородая 26 августа 1897 года. За три сезона в Казани и Саратове Качалов сыграл более 150 ролей. В честь него в Казани названы улица и Большой драматический театр. Правнучка Качалова — Ольга Любимова, министр культуры России. В сентябре она побывала в театре, где служил ее дед.
- 1894 — советский писатель, автор многих произведений для детей Виталий Бианки (скончался 10 июня 1959 года).
- 1902 — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Любовь Орлова (скончалась 26 января 1975 года). Одна из звезд советского экрана конца 1930-х — начала 1940-х годов.
- 1936 — татарский журналист, первый декан факультета журналистики Казанского университета Флорид Агзамов (скончался 4 декабря 2005 года).
- 1967 — глава города Нурлат и Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев.
- 1969 — ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.
- 1984 — генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» Марат Валиуллин.
Кто скончался: Владимир Марковников и Флорид Агзамов
- 1650 — французский философ, математик, физик Рене Декарт (родился 31 марта 1596 года). Создатель аналитической геометрии, одна из ключевых фигур научной революции.
- 1829 — русский дипломат и поэт Александр Грибоедов (родился 15 января 1795 года). Автор комедии «Горе от ума».
- 1868 — французский физик Жан Фуко (родился 18 сентября 1819 года). Создатель гироскопа и маятника Фуко.
- 1904 — русский химик Владимир Марковников (родился 22 декабря 1837 года). Учился и преподавал в Казанском университете. В 1868 году был одним из организаторов Русского химического общества и одним из активнейших инициаторов издания химического журнала на русском языке. В августе 2020 года Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике Международной премии имени В.В. Марковникова. Она присуждается за «выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии».
- 1948 — советский режиссер и сценарист, теоретик кино Сергей Эйзенштейн (родился 22 января 1898 года). Поставил фильм «Броненосец Потемкин», ставший классикой кино.
- 2005 — советский и российский ученый в области радиотехники, радиосвязи и радиоастрономии, академик РАН, директор Института радиотехники и электроники, уроженец Казани Владимир Котельников (родился 10 сентября 1908 года). Он разработал основы и создал аппаратуру телеметрии для самолетов и ракет, а также радиолокации планет Солнечной системы.
- 2012 — американская певица Уитни Хьюстон (родилась 9 августа 1963 года). Попала в Книгу рекордов Гиннесса как артистка с самым большим количеством премий и наград — их у нее более 400.
Праздники: День больного и День женщин в науке
- Всемирный день больного. Учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II — он установил Всемирный день больного через год после того, как ему поставили диагноз болезнь Паркинсона. Впервые праздник отметили в 1993 году. Его дата связана с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного.
- Международный день женщин и девочек в науке. Отмечается с 2016 года. Праздник утвердила Генеральная Ассамблея ООН годом ранее — после принятия в 2013 году резолюции «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.
- День основания государства в Японии. Является общенациональным выходным днем. Дата связана с тем, что 11 февраля 660 года до нашей эры (по григорианскому календарю) на престол взошел первый император Японии — Дзимму.
События в истории: завершено строительство Казанского обвода, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые прибыл в Казань
- 1697 — Петр I разрешил продажу табака в России.
- 1809 — американец Роберт Фултон запатентовал конструкцию своего судна на паровой тяге. Так появился первый пароход.
- 1826 — на заседании физико-математического факультета Императорского Казанского университета Николай Лобачевский впервые представил общественности свой труд по неевклидовой геометрии «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных».
- 1829 — нападение на дипломатическую миссию Российской империи в Тегеране. В результате убиты все сотрудники и конвой, среди которых оказался посол и автор комедии «Горе от ума» Александр Грибоедов.
- 1929 — в результате Лютеранских соглашений Ватикан стал суверенным государством.
- 1942 — завершено строительство Казанского обвода (оборонительного рубежа). Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
- 1978 — в Китае отменили запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.
- 1980 — состоялась премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
- 2008 — в Сеуле сгорела дотла деревянная часть одного из старейших архитектурных памятников, Южных ворот. Они построены в 1398 году и возглавляют список национального достояния Кореи.
- 2011 — в результате революции в Египте свергнут президент Хосни Мубарак. Он подал в отставку после нахождения в должности более 30 лет.
- 2016 — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.
- 2018 — авиалайнер Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, рухнул на землю вблизи села Степановское в Раменском районе Московской области через 6 минут после взлета. Все находившиеся на его борту люди — 65 пассажиров и 6 членов экипажа — погибли.
- 2019 — Государственный Советник Татарстана открыл музей в Казанском академическом русском Большом драматическом театре им. В.И. Качалова.
- 2020 — стало известно, что бывшие президенты России могут получить право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки.
- 2020 — спортсменам из Китая временно ограничили въезд в Татарстан для участия в соревнованиях.
- 2021 — Минцифры РФ подготовило приказ, согласно которому в стране упразднят код «8» при междугородних звонках. Вместо него будет использоваться код «0». Новые правила начнут действовать с 2025 года.
- 2021 — мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в Казани появится Институт развития города.
- 2022 — официально стало известно, что допинг-проба 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, но спортсменке все равно разрешили продолжить выступление на Олимпиаде.
- 2022 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые прибыл в Казань.
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