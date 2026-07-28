Россия и Китай планируют отменить визы навсегда

Турпоток между странами вырос на 17% в 2025 году

Россия и Китай обсуждают возможность закрепления безвизовых поездок для граждан на постоянной основе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

— С КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе, — рассказал Руденко.

По его словам, облегчение взаимных поездок остается приоритетом для российского внешнеполитического ведомства. Введение безвизового режима уже дало стимул двусторонним туристическим обменам: по итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17% и превысил 3 млн поездок.

Руденко также сообщил, что к 2030 году Россия планирует довести объем турпотока из Китая до 5,5 млн человек, из которых 1,8 млн придется на Дальний Восток. Ранее въездной турпоток в Россию сократился почти на 20% за полгода.

Вадим Вахрушев