Ирак заявил о задержании боевиков, работавших на Украину
Задержанные признались в работе на украинскую сторону
Разведка Ирака задержала группу боевиков, причастных к серии нападений на территории страны. Об этом заявил советник иракского премьер-министра по нацбезопасности Касем аль-Абуди.
— В ходе допроса они признались, что работают на Украину, — передает его слова «Коммерсантъ».
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