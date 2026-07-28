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Ирак заявил о задержании боевиков, работавших на Украину

09:40, 28.07.2026

Задержанные признались в работе на украинскую сторону

Ирак заявил о задержании боевиков, работавших на Украину
Фото: Мария Зверева

Разведка Ирака задержала группу боевиков, причастных к серии нападений на территории страны. Об этом заявил советник иракского премьер-министра по нацбезопасности Касем аль-Абуди.

— В ходе допроса они признались, что работают на Украину, — передает его слова «Коммерсантъ».

Ранее новым главнокомандующим ВСУ был назначен Михаил Драпатый.

Вадим Вахрушев

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