В Татарстане спортсменам из Китая временно ограничили въезд для участия в соревнованиях
В Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая (КНР) для участия в спортивных соревнованиях, в том числе в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который пройдет с 19 по 24 февраля в Казани. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия кабинета министров РТ.
Решение принято в качестве профилактики завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передает портал мэрии Казани.
По последним данным, количество заболевших в Китае насчитывает 31 211 человек. Летальные случаи уже перевалили за тысячу. Случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в Татарстане не выявлено.
Отметим, что в Казани один из хостелов запретил заселение китайцев. Случай вызвал широкий резонанс: запрет назвали незаконным. Владелица хостела публично извинилась и объяснила, что переживала за здоровье отдыхающих у них в то время детей.Общество Татарстан
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