В Татарстане спортсменам из Китая временно ограничили въезд для участия в соревнованиях

Фото: Марат Мугинов

В Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая (КНР) для участия в спортивных соревнованиях, в том числе в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который пройдет с 19 по 24 февраля в Казани. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия кабинета министров РТ.

Решение принято в качестве профилактики завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передает портал мэрии Казани.

По последним данным, количество заболевших в Китае насчитывает 31 211 человек. Летальные случаи уже перевалили за тысячу. Случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в Татарстане не выявлено.

Отметим, что в Казани один из хостелов запретил заселение китайцев. Случай вызвал широкий резонанс: запрет назвали незаконным. Владелица хостела публично извинилась и объяснила, что переживала за здоровье отдыхающих у них в то время детей.