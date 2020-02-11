Путин может пожизненно стать сенатором

Фото: council.gov.ru (на фото - зал Совета Федерации)

Бывшие президенты России могут получить право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов, они подготовили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституции.



«При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Таким образом, если поправки будут приняты, нынешний президент России Владимир Путин войдет в Совет Федерации пожизненно после окончания срока в 2024 году.