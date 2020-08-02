Минниханов поручил создать в Татарстане премию за вклад в развитие органической химии

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике Международной премии имени В.В. Марковникова. Онабудет выдаваться за «выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области органической химии».

Согласно документу, премия Марковникова будет выдаваться один раз в два года. Первое присуждение должно произойти уже в этом году.

Напомним, в Татарстане уже действует премия имени Алемасова. Ее вручают молодым ученым (до 35 лет) за выдающиеся достижения в области инженерных наук.