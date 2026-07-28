Ветер до 24 м/с повредил дома и повалил деревья в Татарстане

Без света оставались 1079 абонентов

Фото: Максим Платонов

В Аксубаевском районе Татарстана из-за сильного шквалистого ветра с двух домов и пяти хозяйственных построек частично сорвало крышу. Об этом сообщило ГУ МЧС России по РТ.

— В республике упало 12 деревьев: три — в Казани, пять — в Чистопольском районе, три — в Аксубаевском и одно — в Арском. Порывы ветра местами достигали 24 м/с, — сообщает ГУ МЧС.

Из-за падения деревьев без света остались 1079 абонентов в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Также электричество отключали в детских лагерях «Ровесник» и «Солнышко» в Чистопольском районе. По данным «Сетевой компании», электроснабжение восстановлено.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и шквалистого ветра.

Вадим Вахрушев