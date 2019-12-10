Умер народный артист России Олег Талыпин

Фото: Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

Скончался народный артист России, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Олег Талыпин. Ему было 90 лет.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин», — говорится в сообщении консерватории.

Талыпин, выступавший и в качестве солиста (фагот), работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, а также в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года.

