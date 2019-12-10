Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Фото: Михаил Козловский

СМИ сообщили о смерти бывшего мэра Юрия Лужкова. Скончался бывший чиновник в Мюнхене.



Бывший руководитель города возглавил столичную администрацию при Борисе Ельцине. Он занимал должность мэра Москвы до 2010 года. Всего Лужков возглавлял столицу 18 лет.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года. Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Еще со студенчества занимался комсомольской работой. Несмотря на работу на производстве с 1987 года занял пост первого зампредседателя Москгорисполкома. Мэром столицы стал в 1992 году.



