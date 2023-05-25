Алексеева Татьяна Михайловна
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родилась 10 декабря 1966 года в с. Старошешминск Нижнекамского района, Татарская АССР.
Образование:
— В 2005 г. — Окончила Камский государственный политехнический институт г. Набережные Челны.
Трудовая деятельность:
— С 2013 г. — Генеральный директор: ОАО «Алабуга Соте».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: г.Елабуга, ул.Казанская, 104
- Телефон: (85557) 7-56-01
- Email: el_moloko_zakaz@mail.ru
- Сайт: www.elmoloko.ru
Дата последнего обновления: 25.05.2023