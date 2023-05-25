Список персон

Алексеева Татьяна Михайловна

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родилась 10 декабря 1966 года в с. Старошешминск Нижнекамского района, Татарская АССР.

Образование:
— В 2005 г. — Окончила Камский государственный политехнический институт г. Набережные Челны.

Трудовая деятельность:
— С 2013 г. — Генеральный директор: ОАО «Алабуга Соте».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: г.Елабуга, ул.Казанская, 104
  • Телефон: (85557) 7-56-01
  • Email: el_moloko_zakaz@mail.ru
  • Сайт: www.elmoloko.ru

Дата последнего обновления: 25.05.2023


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