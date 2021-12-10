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Композитор Эльмир Низамов стал лауреатом премии президента РФ

19:37, 10.12.2021
Композитор Эльмир Низамов стал лауреатом премии президента РФ
Фото: t.me

Пианист, композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры, сообщает telegram-канал «Иптәшләр Татарлар».

Церемония награждения премией молодых деятелей культуры и искусства прошла сегодня в Кремле.

Фото: t.me

Премия президента РФ для молодых деятелей культуры ежегодно присуждается за создание талантливых произведений искусства и реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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