Композитор Эльмир Низамов стал лауреатом премии президента РФ
Пианист, композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Эльмир Низамов стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры, сообщает telegram-канал «Иптәшләр Татарлар».
Церемония награждения премией молодых деятелей культуры и искусства прошла сегодня в Кремле.
Премия президента РФ для молодых деятелей культуры ежегодно присуждается за создание талантливых произведений искусства и реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры.
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