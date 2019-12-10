Шаймиев рассказал, как Лужков обратился за помощью Черноморскому флоту к Татарстану

Фото: Михаил Козловский

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, как экс-мэр Москвы Юрий Лужков обратился к нему за помощью. Бывший градоначальник российской столицы попросил Татарстан помочь Черноморскому флоту.

«Он обратился ко мне, чтоб мы помогли Черноморскому флоту. Татарстан бесплатно отгрузил тонны мазута. До сих пор моряки нам благодарны», — передает слова Шаймиева корреспондент «Реального времени».

«Реальное время» опубликовало подробный материал о смерти Юрия Лужкова. Минтимер Шаймиев отозвался о бывшем мэре Москвы как о настоящем патриоте, великом труженике и верном сыне России. В беседе с «Реальным временем» политологи охарактеризовали Лужкова как более сильного хозяйственника, нежели политика.

