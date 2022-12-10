Ушел из жизни экс-директор ГБКЗ имени Сайдашева Мансур Шигапов

Фото: пресс-служба Минкульта РТ

На 83-м году жизни скончался поэт, автор популярных песен, член союза писателей Татарстана, экс-директор Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева Мансур Ахметович Шигапов. Об этом сообщает Минкульт республики.

Гражданская панихида состоится 11 декабря в 8.30 в ГБКЗ Сайдашева.

Шигапов родился 1 мая 1940 года в деревне Янчиково Рыбно-Слободского района ТАССР. Закончил Казанское театральное училище и факультет журналистики Казанского государственного университета. С 1969 по 1972 год работал в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Фото: пресс-служба Минкульта РТ

После этой должности он занимал ряд руководящих постов: директор Татарского государственного театра кукол «Экият», Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, замдиректора Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, директор Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева.

Имеет звания заслуженного артиста Татарстана, заслуженного деятеля искусств республики.

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Максим Кокунин