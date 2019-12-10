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Происшествия

Сконался издатель «Тинькофф-журнала»

21:58, 10.12.2019
Сконался издатель «Тинькофф-журнала»
Фото: facebook.com

В воскресенье, 8 декабря, скончался издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай.

«Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов», — говорится в сообщении издания в Facebook.

Выпуск журнала приостановлен на 1011 декабря.

Как сообщает Vc.ru со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф, Рай погиб при трагических обстоятельствах вместе с супругой, но не уточняется при каких.

Происшествия
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