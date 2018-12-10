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Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток

21:26, 10.12.2018
Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Напомним, врио губернатора Приморья выступил с идеей о переносе столицы вскоре после своего назначения.

Ранее сообщалось, что Путину предложат к рассмотрению возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) до конца года.

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