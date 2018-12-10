Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
Напомним, врио губернатора Приморья выступил с идеей о переносе столицы вскоре после своего назначения.
Ранее сообщалось, что Путину предложат к рассмотрению возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) до конца года.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым