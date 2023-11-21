На трассе М-12 в Татарстане начала работать служба аварийных комиссаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На трассе М-12 в Татарстане начала работать служба аварийных комиссаров. Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал зампредседателя правления по эксплуатации ГК «Автодор» Геннадий Жилин.

Как рассказал Жилин, в обязанности комиссаров войдет:

оказание технической помощи;

помощь с дозаправкой;

оказание медицинской помощи;

прикрытие сломанного транспорта, расстановка временных дорожных знаков;

вызов экстренных служб на место происшествия;

организация эвакуации;

контроль за состоянием дорожной инфраструктуры и выявление дефектов.

— На обочине стоящая машина — это потенциальная авария. Аварийный комиссар подъезжает, выставляет ограждение, сам становится сзади этой машины и производит ее охрану, пока не подъедут необходимые службы, — пояснил Жилин.

По его словам, на всем протяжении автодороги предусмотрено 27 экипажей. Из них в Татарстане работают шесть.



Напомним, на прошлой неделе в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности, уверяют строители. Во сколько обойдется поездка из Казани в Москву по новой дороге, где заправиться и выпить кофе — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин