На трассах в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков из-за снегопада

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Татарстане из-за снегопада временно ограничили движение автобусов и грузовиков по федеральным трассам, кроме М-5 и М-12, сообщили в Госавтоинспекции по республике.



Ограничение действует с 21:30 20 ноября до улучшения погодных условий.

В ГИБДД призвали не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8 (843) 533-38-88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по Татарстану), 8 (843) 291-91-91 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана).

В Татарстане объявили штормовое предупреждение об очень сильном снеге ночью и утром 21 ноября. Погода начала ухудшаться уже вечером 20 ноября. Ночью и утром локально ожидается очень сильный снег в количестве не менее 20 мм за период не более 12 часов. Днем 21 ноября пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а местами ожидается ледяной дождь.

По словам синоптиков, снег прекратится не раньше четверга. Таким образом, к утру Казань, как и большинство других городов республики, может погрязнуть в дорожных пробках и ряде других проблем. Как рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев, атмосферный фронт принесет в республику треть от месячной нормы осадков, что уверенно закрепит за ноябрем звание «аномального».

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Маргарита Головатенко