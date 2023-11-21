В Татарстане сняли ограничение движения на трассах из-за снегопада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 6 утра сняли ограничения движения автобусов и грузовиков по федеральным трассам, действующее из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В Госавтоинспекции республики добавили, что движение возобновлено с 05.30 мск.

Запрет вводился накануне ночью для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели. В Казани снегопад уже осложнил ситуацию на дорогах. Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе до четверга. Атмосферный фронт может принести в республику треть от месячной нормы. К утру татарстанская столица, как и большинство других городов республики, может погрязнуть в дорожных пробках и других проблемах.

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Илина Хакимова