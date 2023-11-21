В Казани для уборки улиц от снега подготовлено 589 единиц спецтехники

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани для уборки улиц и автодорог от снега подготовлено 589 единиц спецтехники, при этом в случае снегопадов город сможет увеличить ее количество до 1 тысячи. Об этом сообщил замруководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев в ходе брифинга, посвященного подготовке дорожных организаций к зиме.

По его словам, площадь убираемых дорог в Казани составляет 22,7 млн квадратных метров, из которых 4 млн «квадратов» — это тротуары. При этом, как отметил Куляжев, общая готовность предприятий к работе оценивается как удовлетворительная.

Он добавил, что в этом году в тестовом режиме заработает система контроля «Монитор города», которая позволит не только отслеживать технику, но и корректировать ее работу, определять маршруты, а также получать информацию о качестве уборки дорог.

Напомним, в конце прошлого месяца Игорь Куляжев заявил, что проблема недостаточной подготовки к зимнему сезону как в этом, так и в прошлом году кроется в недостаточном финансировании и неправильном его распределении. Он добавил, что, несмотря на увеличение дорожных площадей почти на 600 тыс. кв. метров, сумма, выделенная на зимнее содержание, не меняется на протяжении нескольких лет.

— В прошлом году — 1 млрд 130 млн. В этом году — 1 млрд 130 млн. На 2023—2024 годы такая же сумма. Роста нет. Скажем, у предприятий, которые занимаются текущим содержанием федеральных дорог, долговременные, пятилетние контракты. Они могут рассчитывать и на приобретение техники, на какие-то лизинговые схемы, на строительство баз и т. д. У тех предприятий, которые задействованы в содержании дорог в республике, у них в основном трехлетние контракты. Каждый год компенсируется на 6% — на процент инфляции. Но Казань себе такого позволить не может, — сказал он.

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Максим Кокунин