Минтранс Татарстана: для противогололедных материалов используется местный песок и соль из Пермского края

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Для противогололедных материалов используется речной песок, добываемый в Татарстане, и техническая соль, поставляемая из карьеров Пермского края. «Логистика по доставке этих ингредиентов у нас минимальная», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в ходе брифинга, посвященного подготовке дорожных организаций к зиме.

— Для зимнего содержания автомобильных дорог в Татарстане материалы заготовлены в полном объеме. Песчано-соленая смесь — 427 тысяч тонн, а технической соли 97 тысяч тонн. Все это чуть больше нормативов, поэтому больших рисков здесь не видим, — сказал министр.

Кроме того, подготовлены 54 базы противогололедных материалов, 67 теплых стоянок для техники и 59 помещений для дежурства и отдыха рабочих. Данные о погодных условиях отображаются с 28 метеостанций, расположенных на опорной сети автодорог.

Напомним, к зимнему содержанию дорог в Казани подготовили 589 единиц техники, в том числе 155 комплексных дорожных машин и 111 тракторных щеток. В случае резкого ухудшения погоды и снегопадов в рамках оперативного плана «Буран» количество спецтехники увеличат до тысячи.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин