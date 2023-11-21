«Автодор» назвал компанию, которая займется обслуживанием М-12 в Татарстане
По итогам торгов обслуживать трассу М-12 в Татарстане будет казанское ООО «Волгадорстрой». Об этом на брифинге, посвященном подготовке дорожных организаций к зиме, рассказал зампредседателя правления по эксплуатации ГК «Автодор» Геннадий Жилин.
По его словам, предприятие будет содержать автомобильную дорогу, искусственные сооружения (мосты через реки Волгу, Свиягу, Мешу), а также линии наружного освещения.
Для этих целей компания построит возле участка трассы три производственные базы.
Геннадий Жилин также сообщил, что на трассе М-12 в Татарстане начала работать служба аварийных комиссаров. В их обязанности входит:
- оказание технической помощи;
- помощь с дозаправкой;
- оказание медицинской помощи;
- прикрытие сломанного транспорта, расстановка временных дорожных знаков;
- вызов экстренных служб на место происшествия;
- организация эвакуации;
- контроль за состоянием дорожной инфраструктуры и выявление дефектов.
Напомним, на прошлой неделе в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности, уверяют строители. Во сколько обойдется поездка из Казани в Москву по новой дороге, где заправиться и выпить кофе — в материале «Реального времени».
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