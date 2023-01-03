Казанские каникулы: концерт «Яшь көч», Храм всех религий и прогулки по Адмиралтейской слободе

День 2-й. Кировский район

Познакомившись с центром Казани — Вахитовским районом, отправляемся на противоположный берег Казанки — в Кировский район. Эта часть города не менее богата на достопримечательности и исторические объекты. Здесь можно ощутить, как столица Татарстана объединяет представителей разных конфессий, посетив Храм всех религий, вспомнить исторический для города и страны момент, память о котором хранит Храм-памятник воинам на Казанке. Здесь же после суетливых и тревожных будней прошлого года можно побыть наедине с собой и природой. Добро пожаловать в Кировский район.

Коллаж: realnoevremya.ru Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Праздники нельзя представить без концертов. Один из них пройдет этим вечером в ЖК «Салават купере» — в парке, который открылся осенью прошлого года, выступят артисты татарского музыкального лейбла Yummy Music. Да, ехать придется на окраину Казани, но преодолеть путь все же стоит. Во-первых, на концерт «Яшь көч» — свободный вход, во-вторых — он состоится на свежем воздухе (а мы помним про рекомендации Роспотребнадзора отдать ему, а не закрытым помещениям, предпочтение). И, пожалуй, главный аргумент — альтернативную татарскую музыку, особенно если в Татарстане вы гость, услышишь не часто. Не упускаем возможность, настраиваемся на волну татарской музыки и едем в «Салават купере».

Коллаж: realnoevremya.ru Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Местом дня мы выбрали лесопарк «Лебяжье». Большой лесной массив расположен на въезде в город со стороны Зеленодольского района Татарстана. Самый бюджетный вариант добраться до него — на автобусах маршрутов №36, 46 и 72. А дальше предстоит прогулка, где единственным шумом будет хруст снега под ногами — роскошь для жителя шумного мегаполиса, доступная не каждый день. При желании можно арендовать лыжи — на территории лесопарка есть лыжная база. Пока есть время, ставим суету на паузу и наслаждаемся моментом и тишиной.

Коллаж: realnoevremya.ru Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

Одна из старейших частей Казани находится в Кировском районе — Адмиралтейская слобода. Возникла она на месте татарской деревни Бишбалта (в переводе с татарского — «пять топоров»), основанной в IX—X веках в месте слияния Казанки и Волги. Формироваться слобода начала три столетия назад, в 1718 году, когда российский император Петр I учредил Казанское адмиралтейство. На сегодняшний день Адмиралтейская слобода — история, по большей части, про промышленные постройки, но постепенно она начинает «оживать» и преображаться.

Маршрут начинаем от здания, которое называют «воротами в Адмиралтейскую слободу» — жилого многоквартирного дома №22/1 по ул. Серп и Молот. Знаковый для этой территории объект появился в 1949 году, но дни его уже сочтены — летом 2022 года власти Казани, несмотря на усилия жильцов, признали его аварийным и подлежащим сносу. Не помешало принятию решения и определение дома как градоформирующего, хотя и не представляющего архитектурной ценности. Дом среди прочего выделяют гипсовые доски с цветочными барельефами на стенах и скульптура «Остановим войну» перед фасадом.

Осмотрев дом, отправляемся в разбитый рядом с ним парк имени Николая Столярова, вытянутый вдоль улицы Клары Цеткин. Здесь можно увидеть новый памятник «Умельцы Бишбалты» — появился он не так давно, в августе 2020 года. Инициатором установки стал житель Адмиралтейской слободы Казани, ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов — бронзовую скульптуру пятерых мастеров на ладье он заказал на собственные средства и подарил городу. «Умельцы Бишбалты помогли построить Казань, об этом говорит история, а об этом многие не знают», — рассказывал он «Реальному времени».

Перейдя дорогу по улице Клары Цеткин на пересечении с улицей Кызыл Армейской, подходим к мечети «Бишбалта», построенной в 2010-е. Осмотрев ее и перейдя проезжую часть Кызыл Армейской, попадаем в «Сад Рыбака» — парк, который обрел новую жизнь в прошлом году. История его очень неоднозначна. По одной версии, построен он в 1889 году в честь казанского губернатора Николая Андреевского и назван его именем, по другой — парк разбил купец финского происхождения в 1877-м и назвал его «Тиволи». Несмотря на большой объем проделанной работы по благоустройству, о полном возрождении сада говорить еще рано — впереди восстановление фонтана с воссозданием возвышающейся над ним статуи атлетичного рыбака.

Завершим прогулку по Адмиралтейской слободе, не уходя далеко от «Сада Рыбака». Конечной точкой нашего маршрута станет скульптура «Бишбалта», появившаяся на пересечении улиц Клары Цеткин и Урицкого в 2019-м. Открытие памятника рабочим, занимающимся строительством флота, приурочили к 300-летию Адмиралтейской слободы, дату отмечали за год до этого.

Коллаж: realnoevremya.ru

Одна из главных и красивых достопримечательностей Казани — Храм всех религий, известный также как Вселенский храм и Международный культурный центр духовного единения. Где, как ни в столице Татарстана, где мирно и дружно живут представители разных религий, было суждено ему появиться? В общей сложности храм объединяет 16 символов разных религий: от самых распространенных (православия, католицизма, буддизма, ислама, иудаизма) до исчезнувших, таких как древнеассирийские религии.

Автор колоритного объекта — житель казанского поселка Старое Аракчино, архитектор, художник и эзотерик Ильдар Ханов. Внешне Храм с возвышающимися куполами напоминает сказочный дворец, поэтому снимки на его фоне точно не останутся незамеченными в вашей фотоленте. Добраться до него можно на автобусах маршрутов №2 и 45.

Коллаж: realnoevremya.ru

«Это многослойный булгарский пирог, срез которого символизирует многоярусные булгарские храмы. Он олицетворяет собой богатое угощение, требующее искусности при нарезании — без отрывания ножа и повреждения слоев. Издревле считалось, что губадия — ритуальное и праздничное блюдо. Сама губадия символизирует «татарскую историю о богатстве» или «кулинарный клад», — так описывается гастрономическое удовольствие сегодняшнего дня в книге «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань».

Для приготовления губадии требуется быть практически профессионалом. Собрать этот многослойный пирог, испечь его в печи так, чтобы каждый слой дошел до кондиции, а низ не подгорел — настоящее мастерство. О губадие в марте 2019 года высказался экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. На предложение президента Татарстана Рустама Минниханова попробовать ее, тот заявил, что «губадия — это не мужская еда». Предпочтение он отдал чак-чаку и баурсаку.

Коллаж: realnoevremya.ru

Выбор дня — книга «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань», с отрывками из которой можно ознакомиться в «Реальном времени». Выпустил ее Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, а основную часть написала заведующая кафедрой философии и социально-политических дисциплин, доктор философских наук профессор Елена Яковлева. В книге рассказывается о жизни известного художника, представителя сюрреализма Сальвадора Дали и его жены Галы (Елены Дьяконовой), которая называла Казань своим родным городом. «Это название, как она пишет, «просто пришло в голову. Большой город, там легко затеряться, и люди друг друга не знают, как в маленьких», — говорится в книге.

Из нее можно узнать, про «Сюрреалистические тона в облике Казани, увиденные Нарциссом/Сальвадором Дали благодаря Гале», ознакомиться с блюдами татарской национальной кухни, которые могли бы произвести впечатление на чету Дали и, наконец, просто открыть для себя Сальвадора Дали и его искусство с новой стороны.

Коллаж: realnoevremya.ru

В этом году в прокат вышел уже девятый по счету фильм «Елки». А сейчас вы почувствуете, как быстро летит время — премьера первой части состоялась 13 лет назад. Ее продюсером, как и последующих шести фильмов, выступил Тимур Бекмамбетов — муж Наталии Фишман-Бекмамбетовой, которая не так давно была в Татарстане помощницей президента и главной по паркам и скверам. Именно в первом фильме одна из историй связана с Казанью. Герои, которые общались по скайпу якобы из разных стран, внезапно встречаются в новогоднюю ночь на катке у Кремля. Однако место встречи все-таки «киношное», так как каток у стен Казанского кремля никогда не заливали, а вот главная елка города действительно стояла на площади Тысячелетия, как и показано в кадре.

Отсылки к столице Татарстана есть и в следующих частях. Например, в фильме «Елки 1914» часть съемок прошла в Казанской ратуше. Снимали фильмы и в других городах Татарстана. Например, в Бавлах, которые тоже попали в кадр, даже хотели установить памятник этой картине. Посмотреть самые первые «Елки» стоит хотя бы для того, чтобы ощутить, как все изменилось с тех пор.

