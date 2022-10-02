Подбор татарских блюд для Дали

Продолжение эпизода книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань»

Фото: из книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань»

Неожиданное продолжение книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань»: заведующая кафедрой философии КИУ Елена Яковлева от истории госпожи Дьяконовой и ее мужа, образов Казани переходит к татарской кулинарии, которой, впрочем, много уделяют внимания в ее университете. В первой части — бульоны, пельмени, лепешки и бәлеш.

Осуществим подбор блюд татарской национальной кухни, которые могли бы произвести впечатление на чету Дали. Более того, чтобы впечатление было незабываемым, добавим к блюдам поэтические названия-ассоциации, учитывая национальную специфику и не забывая о сюрреальности обеда с Сальвадором Дали и Галой. Как заключал маэстро, «именно поэзия в ряду прочих искусств призвана явить зримый образ того, о чем повествует» [1].

Ты недвижен, Нарцисс,

но это не сон, я знаю.

Если недвижен Геракл, нет сомнений,

он спит —

как бревно,

как древесный остов.

Спит — и только.

С тобою иначе,

Нарцисс [1].

В татарской кухне одну из ведущих позиций занимают супы и бульоны (шулпа), которые татарки обычно подают к семейному столу в будни, а также при угощении гостей. Основой национальной кухни стали жирные и наваристые бульоны с густой заправкой. Шурпа из баранины с картофелем — очень насыщенное и вкусное блюдо — чудо татарской кухни, которое можно без преувеличения назвать «мужским выбором». Оно дошло до нас со времен кочевников, сохранив главную изюминку — нарезанную кружочками морковь. Как известно, «суп, сваренный в большом котле, бывает вкусным». Часто к бульону подается юка (лепешка) — старинное татарское блюдо.

Надо отметить, что татары с удовольствием ели супы три раза в день: на завтрак, обед и ужин. Кочевой образ жизни требовал от блюд простоты приготовления, питательности и калорийности. Токмач «Татарское изобилие» — очень сытное первое блюдо татарской кухни. В его основе — лапша домашнего приготовления, нарезанная очень тонко умелыми руками татарской хозяйки. Это блюдо настолько прочно прижилось в меню, что многим даже невдомек, что суп-лапша заимствован из татарской кухни. Как гласит народная мудрость, «что в суп положишь, то в своей ложке и найдешь».

У многих народов в кухне присутствуют пельмени, но у татар данное блюдо опоэтизировано. Пельмени олицетворяют любовь и связаны с первой семейной традицией. В переводе с татарского языка кияу пильмэне — пельмени для жениха. Согласно традиции, их лепит невеста, показывая свое искусство. Считается, что чем мельче пельмени, тем сильнее девушка любит своего избранника. Неслучайно блюдо без преувеличения можно назвать «признанием в любви», вспомнив народную мудрость: «Вода из рук любимой слаще меда».

Суп гороховый «Осеннее лакомство» имеет многовековую историю и отличается насыщенным вкусом. Татарский гороховый суп — это симфония вкуса: он колоритен и ароматен. В татарском казане гармонично сочетаются мясо, овощи, горох. Сам суп приобретает теплые (оранжево-желтые) осенние краски. Как считают татары, «суп бывает густым, если его варить сообща».

Учитывая любовь Сальвадора Дали и Галы к морепродуктам, нельзя забывать об ухе Идел буе балык шулпасы (Уха по-волжски)/«Улов с волжских просторов Татарстана». Уха — одно из древнейших блюд булгарской кухни. Об употреблении разнообразных блюд из рыбы упоминали путешественники, побывавшие в XII веке в Волжской Булгарии. Замечено, что «суп бывает вкусным, если долго варится».

Среди горячих вторых блюд татарской кухни выделим несколько способных воодушевить гения и его музу, в том числе к творчеству. Уже в эпоху Ивана Грозного татарские повара славились своим искусством. Одним из ханских блюд татарского стола является бэлиш, олицетворяющий богатство и семейственность. Это запеченный закрытый пирог с разнообразной (мясной, крупяной и овощной) начинкой. Происхождение зур бэлиша, называемого большим пирогом, уходит своими корнями к булгарам. Его делают «с большой нижней и маленькой верхней коркой», в центре которой «оставляется отверстие с тестяной пробкой» для бульона. Он подавался в горячем виде на стол в сковороде. Сначала у бэлиша «срезают верхнюю корку и делят ее на порции, затем раскладывают по порционным тарелкам и начинку (то есть мясо с рисом), а потом разрезаются и делятся края и нижняя корка» [2]. Этим блюдом можно накормить в праздничный день собравшуюся за столом большую семью. Неслучайно его можно назвать «ханом татарской кухни», вспомнив народную мудрость «Дружное застолье — вкусная еда».

Убаюканный пологом юности —

призрачным, робким, прозрачным, —

как кувшинка на водной глади,

ты дремлешь.

Вот

Великое Таинство Преображенья,

вот он,

Праздник Метаморфозы [1].

Испокон веков татары в домашнем хозяйстве обязательно держали уток. Блюда из них готовились к особо торжественным случаям. Утиное мясо, пропитанное клюквенным соусом, приобретает кисло-сладкий пикантный вкус, который оценит гурман. Утка в клюквенном соусе — деликатес татарского стола, пробуждающий воображение. Этому блюду можно дать название «Экзотическое путешествие». Дело в том, что татары считали, что «горькое и сладкое знает тот, кто пробовал, далекое и близкое знает тот, кто ходил». Вкушение утки в клюквенном соусе может перенести трапезничающего гурмана в экзотические страны и осуществить виртуальное путешествие.



Елена Яковлева. Использованы фотографии из книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань»