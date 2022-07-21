Гарафутдин Хисамутдинов: «Моя цель — сохранить татарскую идентичность Адмиралтейской слободы»

Ветеран труда подарил Казани памятник «Умельцы Бишбалты». Скульптурная композиция установлена в честь татарской деревни, вокруг которой вырос развитый промышленный район столицы

Житель Адмиралтейской слободы Казани, ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов так увлекся историей родных мест, что решил увековечить память об основателях поселения. Это умельцы Бишбалты — древней татарской деревни, вокруг которой и выросла позднее, после указа Петра I о строительстве верфи, слобода. Само название «пять топоров» указывает на род деятельности этих умельцев — они плотники. Бронзовый памятник пенсионер заказал скульптору на собственные средства, предварительно согласовав проект с властями. Подарок городу приняли, вот только пока так и не открыли. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Чтобы люди знали, где и как жили их предки»



Идея о создании скульптуры «Умельцы Бишбалты» пришла к Гарафутдину Хисамутдинову в преддверии празднования 300-летия Адмиралтейской слободы в Казани. Ведь слобода появилась не на пустом месте — еще до основания верфи здесь была татарская деревня Бишбалта, основанная в IX—X веках на месте слияния Казанки и Волги.

«Бишбалта» в переводе с татарского означает «пять топоров». Окруженная лесом деревня, мастера которой сооружали суда, упоминается во многих письменных источниках. Есть и легенда, согласно которой село заложили пятеро умельцев, смастерив на этом живописном берегу первый дом для красавицы Айсылу, бежавшей от домогательств восточного купца, и ее избранника Шункара. Мастера работали только топорами. Рассказывая эту историю, Гарафутдин Хисамутдинов отмечает, что слово биш (пять) является священным для тюркских народов: мусульмане пять раз в день читают намаз, пятый день недели является праздничным.

Бишбалта славилась своими мастерами по плотницкому делу и судостроительству. Ее население помогало становлению Казанского ханства, жители деревни возводили деревянные стены и внутренние сооружения Кремля. В 1552 году первыми сразились с войсками Ивана Грозного, приплывшими из Свияжска. Позднее первыми встречали Петра I и Екатерину II.

Сегодня к наследию Бишбалты можно отнести древнее татарское кладбище на берегу Волги, часть которого затоплена, и где планируют добывать песок. Все это сильно тревожит Гарафутдина Хисамутдинова:

— Мне хочется сохранить эту татарскую деревню, ее древнее кладбище — а на него все время покушаются. Возьмем Аракчино. Многие не знают, что это тоже была татарская деревня, название которой произошло от слова «уракчы» (жнец) — здесь жили жнецы, готовили сено для царской армии. Моя цель — сохранить татарскую идентичность этих мест, историю татарского народа, чтобы люди знали, где и как жили их предки.

Неоткрытый памятник

В этом начинании Гарафутдина Хисамутдинова поддерживают не только его семья, близкие, друзья, но и другие местные жители Адмиралтейской слободы. Задумав установить памятник умельцам Бишбалты, он согласовал проект с городом, нашел скульптора — Зульфию Мухамедьянову. Она и выполнила заказ, который ветеран оплатил собственными средствами.

Бронзовую скульптуру пятерых мастеров на ладье установили в сквере Столярова и в конце августа 2020 года передали в дар городу. Правда, официального открытия так и не было — возможно, сказались пандемия и сорванные планы масштабного празднования 300-летнего юбилея слободы. В результате о памятнике до сих пор многие не знают.

— Сейчас в нашем городе большой поток туристов. Им показывают кремль, Старо-Татарскую и Ново-Татарскую слободы. Едут в Кировский район, смотреть Храм всех религий. Ильдар Ханов молодец, приехал из Челнов и построил, его работу продолжает брат. Но то, что первым было построено в городе, — поселение, у которого название сохранилось, — это деревня Бишбалта. И умельцы Бишбалты помогли построить Казань, об этом говорит история, а об этом многие не знают, — переживает меценат.

Гарафутдин Хисамутдинов напоминает, что еще до создания адмиралтейства в 1710 году из Бишбалты ушла эскадра из пяти кораблей в Балтийское море и восьми кораблей в Азовское море. Один из них назывался «Город Казань». Лишь в 1718 году Петр I издал указ о строительстве адмиралтейства у этой деревни для поставки военных судов во время русско-персидской войны. Вместе с императором 25 кораблей уплыли по Волге в Каспийское море.

За время существования Казанского адмиралтейства было построено более 400 кораблей. Были учреждены производства, необходимые для поддержания судоходного дела, а именно: пороховое производство, льняная мануфактура, кожевенные артели, кузнечные и технические мастерские и другие производственные мощности.

Умельцы Бишбалты участвовали при строительстве кораблей в других адмиралтействах России, например в Воронеже, Санкт-Петербурге, Астрахани.

— Участие наших земляков в строительстве кораблей отражено в историческом фильме «Петр I» в образе Ибрагима. В 1829 году адмиралтейство перенесли в Астрахань. В 1917 году после революции рабочие Адмиралтейской слободы сыграли важную роль в становлении советской власти в Казани, а в 1918 году в освобождении города от белочехов и белогвардейцев, — рассказывает ветеран.

Позднее в слободе работали крупные предприятия: заводы «Серп и Молот», «Сантехприбор», строительный трест №5, завод медаппаратуры, вертолетный завод, уксусный завод, льнокомбинат, кожевенное объединение, шарикоподшипниковый завод и другие. Сегодня этих производств уже нет.

В память о Курчатове

У самого Гарафутдина Хисамутдинова интересная судьба. Уроженец Кукмора, после окончания восьми классов татарской средней школы, он уехал учиться в одно из профессиональных училищ Ижевска. Вернулся в Казань и устроился слесарем на завод «Серп и Молот». Было желание продолжить образование, сдал экстерном экзамены, получил аттестат о среднем образовании и в 1969 году поступил в КАИ.



Установить на фасаде этого здания мемориальную доску о Курчатове — еще одна мечта Гарафутдина Хисамутдинова.

На заводе работал мастером, начальником инструментального цеха — того самого, где в годы войны работал выдающийся советский физик-ядерщик Игорь Курчатов. Здесь ученый работал над созданием атомной бомбы и заложил основы отечественной ядерной науки. Хотя самого предприятия уже нет, тот самый цех уцелел, а его собственник сдает площади в аренду.

Установить на фасаде мемориальную доску о Курчатове — еще одна мечта Гарафутдина Хисамутдинова, и он уже получил согласие владельца здания. Одна проблема: согласование с властями и надзорными ведомствами — процесс небыстрый.

На заводе Хисамутдинов стал секретарем парткома, получил образование в Высшей партийной школе. Был депутатом Кировского районного совета. В начале 90-х годов он получил третье высшее образование — в Казанском финансово-экономическом университете и стал заместителем председателя правления банка «Заречье».

В начале нулевых Гарафутдин Хисамутдинов основал свою фирму, которая построила первые многоквартирные дома в слободе в постсоветское время.

В начале нулевых Гарафутдин Хисамутдинов из банка ушел и основал свою строительную фирму «Татипотека центр» — она построила первые многоквартирные дома в слободе в постсоветское время по улице Н. Столярова.



Отойдя от дел, пенсионер без работы не сидит, увлекается краеведением, собирает исторические материалы и пишет книгу об истории Бишбалты и Адмиралтейской слободы. Дружит с местной татарской гимназией №15, чье старинное здание — еще одна местная достопримечательность. В нем до революции была женская гимназия, построенная по инициативе купца, гласного Казанской Гордумы Сергея Землянова. В школе Хисамутдинов спонсирует проведение конкурсов на знание татарского языка и истории родного края, которые проходят в день рождения Габдуллы Тукая.

Дружит ветеран с местной татарской гимназией №15, чье старинное здание — еще одна достопримечательность, до революции здесь была женская гимназия.

Сейчас Бишбалта — именно так называет эту часть города ветеран труда — большой жилой район с красивыми прогулочными местами и видами на Волгу и Казанский кремль. И Гарафутдин Хисамутдинов стремится сделать его еще одним туристическим маршрутом, рассказывать историю татарской деревни казанцам и гостям города, чтобы сохранить о ней память в веках.