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Гарафутдин Хисамутдинов: «Моя цель — сохранить татарскую идентичность Адмиралтейской слободы»

00:00, 21.07.2022

Ветеран труда подарил Казани памятник «Умельцы Бишбалты». Скульптурная композиция установлена в честь татарской деревни, вокруг которой вырос развитый промышленный район столицы

Гарафутдин Хисамутдинов: «Моя цель — сохранить татарскую идентичность Адмиралтейской слободы»

Житель Адмиралтейской слободы Казани, ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов так увлекся историей родных мест, что решил увековечить память об основателях поселения. Это умельцы Бишбалты — древней татарской деревни, вокруг которой и выросла позднее, после указа Петра I о строительстве верфи, слобода. Само название «пять топоров» указывает на род деятельности этих умельцев — они плотники. Бронзовый памятник пенсионер заказал скульптору на собственные средства, предварительно согласовав проект с властями. Подарок городу приняли, вот только пока так и не открыли. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Чтобы люди знали, где и как жили их предки»

Идея о создании скульптуры «Умельцы Бишбалты» пришла к Гарафутдину Хисамутдинову в преддверии празднования 300-летия Адмиралтейской слободы в Казани. Ведь слобода появилась не на пустом месте — еще до основания верфи здесь была татарская деревня Бишбалта, основанная в IX—X веках на месте слияния Казанки и Волги.

«Бишбалта» в переводе с татарского означает «пять топоров». Окруженная лесом деревня, мастера которой сооружали суда, упоминается во многих письменных источниках. Есть и легенда, согласно которой село заложили пятеро умельцев, смастерив на этом живописном берегу первый дом для красавицы Айсылу, бежавшей от домогательств восточного купца, и ее избранника Шункара. Мастера работали только топорами. Рассказывая эту историю, Гарафутдин Хисамутдинов отмечает, что слово биш (пять) является священным для тюркских народов: мусульмане пять раз в день читают намаз, пятый день недели является праздничным.

Бишбалта славилась своими мастерами по плотницкому делу и судостроительству. Ее население помогало становлению Казанского ханства, жители деревни возводили деревянные стены и внутренние сооружения Кремля. В 1552 году первыми сразились с войсками Ивана Грозного, приплывшими из Свияжска. Позднее первыми встречали Петра I и Екатерину II.

Сегодня к наследию Бишбалты можно отнести древнее татарское кладбище на берегу Волги, часть которого затоплена, и где планируют добывать песок. Все это сильно тревожит Гарафутдина Хисамутдинова:

— Мне хочется сохранить эту татарскую деревню, ее древнее кладбище — а на него все время покушаются. Возьмем Аракчино. Многие не знают, что это тоже была татарская деревня, название которой произошло от слова «уракчы» (жнец) — здесь жили жнецы, готовили сено для царской армии. Моя цель — сохранить татарскую идентичность этих мест, историю татарского народа, чтобы люди знали, где и как жили их предки.

Неоткрытый памятник

В этом начинании Гарафутдина Хисамутдинова поддерживают не только его семья, близкие, друзья, но и другие местные жители Адмиралтейской слободы. Задумав установить памятник умельцам Бишбалты, он согласовал проект с городом, нашел скульптора — Зульфию Мухамедьянову. Она и выполнила заказ, который ветеран оплатил собственными средствами.

Бронзовую скульптуру пятерых мастеров на ладье установили в сквере Столярова и в конце августа 2020 года передали в дар городу. Правда, официального открытия так и не было — возможно, сказались пандемия и сорванные планы масштабного празднования 300-летнего юбилея слободы. В результате о памятнике до сих пор многие не знают.

— Сейчас в нашем городе большой поток туристов. Им показывают кремль, Старо-Татарскую и Ново-Татарскую слободы. Едут в Кировский район, смотреть Храм всех религий. Ильдар Ханов молодец, приехал из Челнов и построил, его работу продолжает брат. Но то, что первым было построено в городе, — поселение, у которого название сохранилось, — это деревня Бишбалта. И умельцы Бишбалты помогли построить Казань, об этом говорит история, а об этом многие не знают, — переживает меценат.

Гарафутдин Хисамутдинов напоминает, что еще до создания адмиралтейства в 1710 году из Бишбалты ушла эскадра из пяти кораблей в Балтийское море и восьми кораблей в Азовское море. Один из них назывался «Город Казань». Лишь в 1718 году Петр I издал указ о строительстве адмиралтейства у этой деревни для поставки военных судов во время русско-персидской войны. Вместе с императором 25 кораблей уплыли по Волге в Каспийское море.

За время существования Казанского адмиралтейства было построено более 400 кораблей. Были учреждены производства, необходимые для поддержания судоходного дела, а именно: пороховое производство, льняная мануфактура, кожевенные артели, кузнечные и технические мастерские и другие производственные мощности.

Умельцы Бишбалты участвовали при строительстве кораблей в других адмиралтействах России, например в Воронеже, Санкт-Петербурге, Астрахани.

— Участие наших земляков в строительстве кораблей отражено в историческом фильме «Петр I» в образе Ибрагима. В 1829 году адмиралтейство перенесли в Астрахань. В 1917 году после революции рабочие Адмиралтейской слободы сыграли важную роль в становлении советской власти в Казани, а в 1918 году в освобождении города от белочехов и белогвардейцев, — рассказывает ветеран.

Позднее в слободе работали крупные предприятия: заводы «Серп и Молот», «Сантехприбор», строительный трест №5, завод медаппаратуры, вертолетный завод, уксусный завод, льнокомбинат, кожевенное объединение, шарикоподшипниковый завод и другие. Сегодня этих производств уже нет.

В память о Курчатове

У самого Гарафутдина Хисамутдинова интересная судьба. Уроженец Кукмора, после окончания восьми классов татарской средней школы, он уехал учиться в одно из профессиональных училищ Ижевска. Вернулся в Казань и устроился слесарем на завод «Серп и Молот». Было желание продолжить образование, сдал экстерном экзамены, получил аттестат о среднем образовании и в 1969 году поступил в КАИ.

Установить на фасаде этого здания мемориальную доску о Курчатове — еще одна мечта Гарафутдина Хисамутдинова.

На заводе работал мастером, начальником инструментального цеха — того самого, где в годы войны работал выдающийся советский физик-ядерщик Игорь Курчатов. Здесь ученый работал над созданием атомной бомбы и заложил основы отечественной ядерной науки. Хотя самого предприятия уже нет, тот самый цех уцелел, а его собственник сдает площади в аренду.

Установить на фасаде мемориальную доску о Курчатове — еще одна мечта Гарафутдина Хисамутдинова, и он уже получил согласие владельца здания. Одна проблема: согласование с властями и надзорными ведомствами — процесс небыстрый.

На заводе Хисамутдинов стал секретарем парткома, получил образование в Высшей партийной школе. Был депутатом Кировского районного совета. В начале 90-х годов он получил третье высшее образование — в Казанском финансово-экономическом университете и стал заместителем председателя правления банка «Заречье».

В начале нулевых Гарафутдин Хисамутдинов основал свою фирму, которая построила первые многоквартирные дома в слободе в постсоветское время.

В начале нулевых Гарафутдин Хисамутдинов из банка ушел и основал свою строительную фирму «Татипотека центр» — она построила первые многоквартирные дома в слободе в постсоветское время по улице Н. Столярова.

Отойдя от дел, пенсионер без работы не сидит, увлекается краеведением, собирает исторические материалы и пишет книгу об истории Бишбалты и Адмиралтейской слободы. Дружит с местной татарской гимназией №15, чье старинное здание — еще одна местная достопримечательность. В нем до революции была женская гимназия, построенная по инициативе купца, гласного Казанской Гордумы Сергея Землянова. В школе Хисамутдинов спонсирует проведение конкурсов на знание татарского языка и истории родного края, которые проходят в день рождения Габдуллы Тукая.

Дружит ветеран с местной татарской гимназией №15, чье старинное здание — еще одна достопримечательность, до революции здесь была женская гимназия.

Сейчас Бишбалта — именно так называет эту часть города ветеран труда — большой жилой район с красивыми прогулочными местами и видами на Волгу и Казанский кремль. И Гарафутдин Хисамутдинов стремится сделать его еще одним туристическим маршрутом, рассказывать историю татарской деревни казанцам и гостям города, чтобы сохранить о ней память в веках.

Василя Ширшова, фото Максима Платонова
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