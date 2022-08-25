«Сад рыбака» готовят ко 2-й очереди благоустройства и воссозданию фонтана с атлетом

Зимой — елка, летом — кино под открытым небом

Уже в конце этого месяца «Сад рыбака» в Адмиралтейской слободе Казани должен предстать в новом обличье — там завершается первый этап благоустройства. На этом преображение не закончится — общественное пространство ждет вторая очередь строительных работ. Как выяснило «Реальное время», проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение экспертов.

«Сад рыбака» известен с 1890 года. Изначально он назывался «Андреевским», так как был основан в честь казанского губернатора Николая Ефимовича Андреевского. Популярным общественное пространство стало в 1940-х годах.

«Сад рыбака» находится в историческом Заречье Казани в границах объекта культурного (археологического) наследия федерального значения — достопримечательного места «Культурный слой слобод Заречья города Казани XV—XVIII». Его общая площадь — 24 367 кв. м.

Согласно документации, на территории сада планируют восстановить фонтан — сейчас он не работает, на его месте лишь основание — пустая чаша. Когда-то над ней возвышалась статуя атлетичного рыбака. В планах реконструкторов — воссоздать ее.

Именно от скульптуры и берет начало современное название общественного пространства. Появилась статуя на фонтане почти столетие назад — в 1936 году.

Под новый год в «Саду рыбака» будут устанавливать 15-метровую елку. Она появится на площади со сценой, где в летнее время будет работать щит кинотеатра — жители и гости Казани смогут смотреть кино под открытым небо, что давно практикуется в других парках и скверах столицы Татарстана.

Фото: kzn.ru

Там же оборудуют музыкальную и детскую игровую площадки, площадь с тренажерами, футбольное поле с амфитеатром, теннисный корт и баскетбольную площадку. Заработают точки общепита, в том числе летнее кафе.

В «Саду рыбака» смонтируют новое освещение — установят фонари и гирлянды в ретростиле. Территорию озеленят цветущими по весне деревьями — высадят яблони, вишни, рябину, черемуху, спирею и другие.



Фото: kzn.ru

«Сад рыбака» стал одним из лидеров в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023-м. По числу голосов его опередили лишь водоем в парке Победы, Ноксинский лес и третья очередь набережной озера Нижний Кабан.

Благоустройство сада

О планах восстановить «Сад рыбака» в Кировском районе Казани заговорили еще в начале 2020 года. К благоустройству хотели приступить в 2021-м, но помешала пандемия коронавируса. Работы стартовали лишь в этом году.

«Сад рыбака» в 2020 году. Фото: kzn.ru

Заместитель главного архитектора города, руководитель творческой группы при мэрии Дарья Толовенкова объявила, что парку хотят вернуть былое обличье. В ноябре 2020-го она заявляла, что общественное пространство будет выполнено в стиле 70—80-х годов XIX века.



К обновлению сада с более чем вековой историей привлекали самих казанцев. В июне этого года на территории общественного пространства с жителями города проводили встречу, на которой они могли поделиться своим мнением относительно судьбы «Сада рыбака».

«Сад рыбака» в июле 2022 года. Фото: realnoevremya.ru

Как рассказывали казанские власти, строительные работы в «Саду рыбака» ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». К началу июля уже было завершено благоустройство дорожек и монтаж тротуарного камня, обустраивалась детская площадка, устанавливалось наружное освещение, системы видеонаблюдения и малые архитектурные формы.

Фото: realnoevremya.ru

На территории «Сада рыбака» для удобства гуляющих установят информационные стенды и навигацию. Зимой по дорожкам будет проходить лыжная трасса по всей территории сада.

Фото: kzn.ru

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Татьяна Демина