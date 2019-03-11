Геннадий Онищенко: «Я буду чак-чак и баурсак. Губадия — это не мужская еда!»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко на расширенном заседании совета по предпринимательству при президенте РТ Рустаме Минниханове заявил, что губадия не мужское блюдо, а сам он любит чак-чак и баурсак.

Домашний кондитер Зульфия Файзрахманова на заседании предложила ввести для самозанятых нормы СанПиН. Она рассказала, что для получения декларации и документов на свою продукции придется потратить на проверку 100—200 тысяч рублей. Кроме того, необходим статус юридического лица.

«Мне это неинтересно. Тем более я часто меняю рецепт торта, когда клиенты просят. И я получу декларацию, а уже завтра у меня совершенно другой торт», — сказала Файзрахманова.



Минниханов поддержал кондитера. Он заявил, что необходимо принять и разработать «простую и понятную» форму для работы.



Онищенко, в свою очередь, сказал, что для решения этого вопроса необходим комплексный подход и он готов принять в нем участие. Минниханов в шутку предложил ему попробовать губадию.

«Я буду чак-чак и баурсак. Губадия — это не мужская еда!» — сказал Онищенко.

«Обижаете!» — ответил президент РТ.



Напомним, что сегодня Рустам Минниханов в Казани проводит заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Трансляцию заседания можно посмотреть здесь.

