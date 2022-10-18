В Казани открыли вторую очередь парка в ЖК «Салават Купере»

В Казани сегодня открыли вторую очередь парка в микрорайоне «Салават Купере». Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Парк состоит из трех основных зон: спортивно-игровая, культурная и зона для отдыха. Вторая очередь включает уникальное игровое оборудование и более 700 кв. м свободного пространства для выгула домашних собак.

Фото: t.me/kirmosinfo

На территории парка проходили игры-квесты и научное шоу для детей, состоялась открытая тренировка по настольному теннису, мастер-класс по музыкальной импровизации, по выращиванию растений. В зоне коворкинга проходили мастер-классы по кожаной мозаике и ткачеству, а также здесь рассказывали о дальнейшей работе пространства.



Фото: t.me/kirmosinfo

Ранее Минстрой Татарстана сообщил, что в республике завершилось благоустройство 33 объектов в районах республики. В Казани работы закончены на шести объектах. Среди них — сквер «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны», Сад рыбака, озеро Чайковое, сквер по ул. Ак Парина, сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан, первый этап парка у ЖК «Светлая долина».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина