Градоформирующий, но не ценный: в Казани расселят и снесут один из знаковых домов Адмиралтейской слободы

Фото: Максим Кокунин

Власти Казани избавляются от дома, признанного градоформирующим объектом

На этой неделе стало известно, что власти Казани признали аварийным и подлежащим сносу, многоквартирный дом №22/1 по ул. Серп и Молот, построенный в 1949 году. Объект, к слову, признали градоформирующим, но не представляющим архитектурной ценности. По словам жильцов дома, они прикладывали усилия, чтобы сохранить дом.

Сейчас в доме №22/1 по ул. Серп и Молот проживают 62 человека. В прошлом году его жители уже били тревогу по поводу признания здания аварийным.



Этот дом известен по гипсовой скульптуре «Остановим войну», которая стоит перед фасадом. Третий этаж украшен гипсовыми досками с цветочными барельефами.

Фото: Максим Кокунин

Дом называют «воротами» в Адмиралтейскую слободу. Тогда эксперты в разговоре с «Реальным временем» говорили о необходимости определения статуса дома и его сохранности. В администрации Кировского и Московского районов Казани тогда заявляли, что без согласия жителей здание не признают аварийным.

Фото: Максим Кокунин

Старания жильцов сохранить дом успехом не увенчались

Одна из жительниц дома, пожелавшая остаться анонимом, в разговоре с корреспондентом интернет-газеты рассказала, что прошлым летом проводились собрания по этому поводу. В подъезде сделали хороший ремонт, жильцы думали, что в таком случае дом не будут признавать аварийным.

В 2021 году сообщалось, что в здании есть трещина. «Там 2018 года стоит маячок. Насколько я знаю, если маячок треснет, значит трещина идет. Но маячок цельный у нас», — рассказала собеседница издания.

Фото: Максим Кокунин

— Мне лично в руки дали уведомление о том, что я должна прийти в администрацию, принести правоустанавливающие документы. В уведомлении не было слова об аварийности, — пояснила она.

Женщина связалась с администрацией, где ей и сообщили, что дом признали аварийным и подлежащим сносу. Отвечая на вопрос, как жильцы дома отреагировали на новость о сносе, она ответила:

Фото: Максим Кокунин

— Я чуть не плачу, у меня давление повышено, мне очень плохо. Соседи — 50 на 50. Есть бабушки, у которых годами не было ремонта, у них детей нет, им в хороших условиях хочется старость встретить. А у нас дети, мы в центре города ходили в секции, — рассказала женщина, добавив, что жильцы опасаются расселения в дальние районы, например, в «Салават Купере».

Также жительница дома добавила, что здание признали градоформирующим объектом, но не представляющим архитектурной ценности.

Фото: Максим Кокунин

— Мы делали дорогостоящий ремонт. А у кого-то там (из числа людей, которых расселяют — прим.ред.), не про наш дом говорю, были неблагоприятные условия. А дают-то всем одинаково, никто не учитывает сколько денег вложили.



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Татьяна Леухина