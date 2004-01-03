Казанские каникулы
Казань и весь мир встретили 2023 год. Впереди семь дней, чтобы отдохнуть и набраться сил перед двенадцатью месяцами насыщенных, ярких и порой непредсказуемых будней. Провести их следует незабываемо, стараясь приумножить энергию к грядущим рабочим будням. «Реальное время» готово помочь в этом всем жителям и гостям столицы Татарстана. Специально для вас наша редакция собрала самые яркие события ближайших семи дней. Вместе мы посетим праздничные парки и скверы, прогуляемся во всем районам города, насладимся атмосферой волшебства, запечатлим на память лучшие моменты и подкрепимся вкусной едой и напитками. А на десерт — рекомендации по фильмам и книгам, которые помогут скрасить выходные.