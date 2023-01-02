Казанские каникулы: перформанс в Кремле, черный близнец «Арки влюбленных» и прогулка на коньках

День 1-й. Вахитовский район Казани

Казань и весь мир встретили 2023 год. Впереди семь дней, чтобы отдохнуть и набраться сил перед двенадцатью месяцами насыщенных, ярких и порой непредсказуемых будней. Провести каникулы следует незабываемо, стараясь приумножить энергию к грядущим рабочим будням. «Реальное время» готово помочь в этом всем жителям и гостям столицы Татарстана. Специально для вас наша редакция собрала самые яркие события ближайших семи дней. Вместе мы посетим праздничные парки и скверы, прогуляемся во всем районам города, насладимся атмосферой волшебства, запечатлеем на память лучшие моменты и подкрепимся вкусной едой и напитками. А на десерт — рекомендации по фильмам и книгам, которые помогут скрасить выходные. Начнем казанские каникулы с самого туристического и богатого на достопримечательности района столицы Татарстана — Вахитовского.

Фото: realnoevremya.ru

В эти праздники казанцев и гостей города ждет множество активностей на свежем воздухе. Предлагаем посетить новую праздничную площадку — двор Присутственных мест Казанского Кремля. Веками это место в историческом центре города использовалось под хозяйственные нужды, а сегодня вы сможете увидеть здесь не только 17-метровую елку, но и перформанс «Мамыки» («мамык» в переводе с татарского языка означает «вата») в исполнении актеров творческой студии Artlime.

Действо со сказочными героями в белых мягких костюмах будет происходить на площади у Консисторской башни. Организаторы обещают, что оно понравится как детям, так и взрослым. А перед перформансом или же после него можно прогуляться по ярмарке — она работает с 10.00 до 21.00 каждый день по 8 января.

Фото: realnoevremya.ru

Парк «Черное озеро» расположен в центре Казани и популярен в любое время года: летом здесь устраивают пикники у искусственного озера, зимой — каток. В этом зимнем сезоне он впервые предстал со своей концепцией «Отражение», противопоставляющей черное и белое, хорошее и плохое, доброе и злое. Главный объект — черная арка у катка, которая выглядит точь-в-точь как «Арка влюбленных» на входе в парк со стороны улицы Лобачевского. Отсюда и рекомендуем начать прогулку по «Черному озеру». Акустический эффект «Арки влюбленных» передан на ее черном близнеце на противоположной стороне парка — его воспроизвели в виде надписей-палиндромов.

И не забудьте захватить коньки, даже если ваши навыки катания далеки от мастерства уроженки Казани, олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. Воспользоваться можно и услугами пункта проката. И вот уже можно смело ставить галочку напротив одного пункта из чек-листа новогодних каникул.

Фото: realnoevremya.ru

Сезон прогулок по Казани откроем классическим маршрутом, начав путь с главной пешеходной улицы города — улицы Баумана, выйдя к Казанскому кремлю и спустившись оттуда на Кремлевскую набережную, по которой, кстати, можно прокатиться на коньках. Если в городе вы впервые, то это идеальная возможность увидеть и главные достопримечательности татарстанской столицы, и ее новогоднее убранство и торжества. Впрочем, и коренным казанцам такая прогулка наверняка придется по душе.

Любители долгих прогулок, которым не страшны морозы, дойдя по набережной до экстрим-парка «Урам» (к слову, самого большого в России), могут продолжить путь в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Фото: realnoevremya.ru

В Вахитовском районе Казани фотографии можно делать буквально на каждом шагу — здесь и знаменитый Казанский кот на улице Баумана, и построенная к 1000-летию города мечеть «Кул-Шариф», и главное здание Казанского федерального университета на улице Кремлевской, где учились Лев Толстой, Владимир Ленин и другие. Мы же свой выбор остановили на Старо-Татарской слободе — одном из самых колоритных мест города, расположенном на озере Кабан.

Среди главных достопримечательностей слободы мечеть «Марджани», а также такие объекты культурного наследия регионального значения, как дом Шигабутдина Марджани по ул. Каюма Насыри, 11, дом Муллина по ул. Каюма Насыри, 13 и другие, которые не останутся незамеченными. Атмосферные снимки об истории татарской деревни вам обеспечены. 2023-й в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций, а значит, знакомство со Старо-Татарской слободой придется как нельзя кстати.



Фото: realnoevremya.ru

Приезжая в Казань, нельзя не попробовать знаменитую татарскую кухню. Зайдя практически в любую точку общепита, вы увидите в меню эчпочмак и татарский чай — и ответ на вопрос «брать или не брать?» здесь очевиден. Эчпочмаки здесь на любой вкус — с курицей, уткой, говядиной, бараниной, грибами и тыквой. Встретить можно миниатюрные эчпочмаки.

Небольшой пирожок-треугольник с мясом и картошкой так популярен, что в национальном комплексе «Туган Авылым» ему даже поставили памятник. И это не удивительно — эчпочмак сытен и хорош как с пылу с жару, так и будучи уже холодным. Поэтому его удобно брать с собой на перекус. В общем, как пелось в песне казанских «Громких рыб» — «эчпочмак суперкайф».



Перекус хорошо дополнит ароматный татарский чай, в котором раскрывается аромат букета трав. Напиток состоит из разных растений: душица, зверобой, чабрец, мята, липовый цвет, малиновый и смородиновый лист. И стоит отметить, что чаепитие для татар — почти такой же важный ритуал, как «файв-о-клок» для англичан, и в какой-то степени даже бренд. А подробнее об этой традиции читайте в материале «Реального времени». И не забудьте перед тем, как приступить к прочтению, приготовить ароматный чай!

Фото: realnoevremya.ru

С повести «Мои университеты» Максима Горького, ставшей заключительной частью трилогии после «Детства» и «Своих людей», вы наверняка знакомы со школы. «Итак — я еду учиться в Казанский университет, не менее этого», — так начинается произведение. Максим Горький действительно хотел поступить в университет, которому в этом году исполнится 219 лет. Однако реализовать свой план он так и не смог, поскольку у него не было аттестата. Университетом для него, уроженца Нижнего Новгорода, стала сама Казань и трудовые будни в городе, в том числе в одном из подвалов дома, одиноко торчащего на пригорке «в конце узкой, бедной улицы» города.

Повесть «Мои университеты» — возможность взглянуть на Казань конца XIX века глазами юноши, которому суждено стать известным писателем. Сейчас в «полутатарском» (по выражению Максима Горького) городе, не встретишь «веселую трущобу — «Марусовку», а в Адмиралтейской слободе — лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», да и Свияжск, который находится неподалеку от Казани, тоже не назовешь «нищим городом» — с тех пор он преобразился и стал магнитом для туристов. Упоминается в повести и Старо-Татарская слобода — о ее жителях писатель отзывался как о добродушных и ласковых людях, живущих «особенной, чистоплотной жизнью».

Фото: realnoevremya.ru (использован постер к фильму «Сокровища О. К.»)

Про озеро Кабан, о котором мы уже упоминали в нашем гиде, десять лет назад сняли фильм «Сокровища О. К.». Режиссер Дмитрий Коробкин вдохновился легендой, связанной с водоемом. Она гласит, что на дне озера во время взятия Казани царем Иваном Грозным спрятали ханскую казну — слитки, монеты и драгоценности. С тех событий прошло уже почти пять столетий, но клад так и не удалось никому найти, хотя пытались многие. В фильме «Сокровища О. К.». рассказывается об одном из «охотников» на клад.

Рейтинг у кинокартины невысокий, но ради знакомства с популярным местом отдыха в Казани, озером Кабан, этой ленте можно уделить время. К тому же легенду о сокровищах водоема стоит узнать.