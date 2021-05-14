Премьер-министр Татарстана представил и.о. ректора КНИТУ-КАИ коллективу

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил исполняющего обязанности ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева коллективу вуза, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Песошин является председателем попечительского совета университета. Альберт Гильмутдинов, возглавлявший вуз с 2013 года, поблагодарил коллектив КНИТУ-КАИ за доверие, оказанное девять лет назад, и за совместную работу.

фото: tatarstan.ru

Алибаеву пожелали успехов на новом рабочем месте.

В начале мая исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева, до этого возглавлявшего администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Алексей Нечаев