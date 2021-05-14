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Премьер-министр Татарстана представил и.о. ректора КНИТУ-КАИ коллективу

12:21, 14.05.2021 3
Премьер-министр Татарстана представил и.о. ректора КНИТУ-КАИ коллективу
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил исполняющего обязанности ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева коллективу вуза, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Песошин является председателем попечительского совета университета. Альберт Гильмутдинов, возглавлявший вуз с 2013 года, поблагодарил коллектив КНИТУ-КАИ за доверие, оказанное девять лет назад, и за совместную работу.

фото: tatarstan.ru

Алибаеву пожелали успехов на новом рабочем месте.

В начале мая исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева, до этого возглавлявшего администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Держись КАИ!
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  • Анонимно 14 май
    с КАИ все будет хорошо!
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  • Анонимно 14 май
    Начали со смен директоров школ, теперь взялись и за вузы.Компетентность,профессионализм в учреждениях все ниже и ниже.
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