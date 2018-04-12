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МКУ Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского Районов

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МКУ Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского Районов

Общая информация

В конце 2010 года в городе Казани измениласьсистема управления районами, вследствие чего Авиастроительным и Ново-Савиновскимрайонами управляет одна Администрация.Созданное МУ «Администрация Авиастроительного иНово-Савиновского районов ИКМО г.Казани» с 1 января 2011 г. работает снаселением двух районов.

Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции, в пределах, установленных в соответствии с законодательством, Уставом муниципального образования города Казани.

Руководитель — Алибаев Тимур Лазович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 32
  • Телефон: (843) 519-34-00
  • Email: avia.novsav@tatar.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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