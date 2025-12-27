ОАК: Ил‑114 готовится к эксплуатации, замена Ан‑24 и Як‑40 на подходе

После завершения испытаний Росавиация выдаст разрешение на эксплуатацию регионального самолета Ил‑114, та модель призвана заменить устаревшие Ан‑24 и Як‑40

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подвел итоги работы ОАК в текущем году и обозначил планы на ближайшую перспективу.

По словам главы ведомства, несмотря на непростые условия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) успешно выполнила большой объем работ: все запланированные воздушные суда были подняты в воздух, а процесс сертификации импортозамещенных моделей вышел в активную фазу.

Значительных результатов удалось достичь по нескольким направлениям. Программа испытаний самолета «Суперджет-100» включала около 155 полетов. МС‑21 прошел 31 сертификационный полет. Важным итогом года стало одобрение главных изменений для импортозамещенной версии самолета Ту‑214.

В планах на следующий год — завершить сертификацию двигателя ПД‑8, что ожидается уже в первом квартале. Практически завершена сертификация «Суперджета», а также необходимо провести некоторые тесты Ил-114

— У нас остались направления, связанные с погодными условиями. Это по проверке молнии, грозовой деятельности и достижению отрицательных температур, которые будут завершены в первом квартале. И мы все вместе отпразднуем замечательное событие, когда получим эксплуатацию региональной машины Ил-114, — заявил Дмитрий Ядров. Он сообщил, что эта модель призвана заменить устаревшие Ан‑24 и Як‑40, ресурс которых ежегодно продлевается. Появление Ил‑114 особенно ждут региональные авиакомпании.

Особое внимание уделяется программе МС‑21, поступления в парк которой ожидает главный национальный перевозчик — авиакомпания «Аэрофлот». По словам Дмитрия Ядрова, все оговоренные объемы поставок остаются в силе, а задачи по сертификации самолета планируется выполнить в следующем году.

Наталья Жирнова