Производство аграрной продукции в России увеличилось на 5,4%

При этом число крупного рогатого скота уменьшилось на 3% и составило 16,1 млн голов

Фото: Максим Платонов

Объем сельскохозяйственного производства в России за первые одиннадцать месяцев 2025 года увеличился на 5,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), пишет ТАСС.

При этом число крупного рогатого скота уменьшилось на 3% и составило 16,1 млн голов, тогда как количество свиней выросло до 28,7 млн особей, а численность овец и коз осталась практически неизменной — 18,6 млн голов.

Кроме того, отмечается увеличение выпуска мяса (скота и птицы на убой) на 0,2%, до 15,1 млн тонн, молочной продукции — на 0,6%, до 31,5 млн тонн, а также производство яиц выросло на 4,5%, составив 44,5 млрд штук.



Ариана Ранцева