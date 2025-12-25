Российская промышленность завершит 2025 год с ростом более 2%

Денис Мантуров сообщил о динамике ключевых отраслей, инвестициях и перспективах на 2026 год

Фото: Мария Зверева

Российская промышленность завершит 2025 год с ростом производства на уровне чуть более 2%, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру и высокие процентные ставки. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям».

По его словам, двузначные темпы роста в 2025 году показывают отдельные отрасли, в том числе химическая промышленность, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс. Существенный рост также зафиксирован в электронике, прежде всего в сегменте продукции по гособоронзаказу.

В то же время в ряде отраслей отмечается снижение объемов производства. В автопроме выпуск сократился примерно на 14% — до 754 тыс. автомобилей. Рынок в целом просел сильнее — примерно на 20%. При этом доля автомобилей российского производства на рынке выросла с 44% до 55%. По оперативным данным, к середине декабря продажи машин российского производства превысили 800 тыс. единиц, что на 1% ниже показателя прошлого года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

К 2030 году правительство рассчитывает вернуть долю локальных производителей на автомобильном рынке к уровню 80%. Согласно обновленным параметрам стратегии развития автопрома, целевой объем рынка к этому сроку оценивается в 2,5 млн единиц техники, включая легковые и коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Основным приоритетом при этом остается развитие технологических компетенций и локализация автокомпонентов.

Инвестиции в основной капитал в обрабатывающих отраслях за три квартала 2025 года выросли примерно на 20%, их общий объем составил около 5 трлн руб. По итогам года ожидается рост капитальных вложений в диапазоне 15—20% год к году. В I квартале рост инвестиций составлял 42%, по итогам полугодия — чуть менее 30%.

В оборонно-промышленном комплексе существенного снижения загрузки предприятий в ближайшие годы не ожидается. По словам Мантурова, снижение объемов гособоронзаказа в рамках формируемой госпрограммы вооружений на 2027—2036 годы будет плавным. При этом доля гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, в 2025 году превысит 30% общего объема. В реализации находится более 1 тыс. проектов, около 70% из них уже перешли в стадию серийного производства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В металлургии по итогам 2025 года ожидается снижение выплавки стали примерно на 5% — до 67 млн т. Одновременно экспорт металлопродукции вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, что позволило компенсировать падение внутреннего спроса. В 2026 году спрос планируется поддержать за счет инфраструктурных проектов, в том числе строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также за счет ТЭКа и автопрома.

Также продолжаются сертификационные испытания двух импортозамещенных самолетов МС-21 в Жуковском. На лайнере заменены пять ключевых систем, ранее не производившихся в России. Испытания охватывают аэродинамику, летные характеристики и работу всех бортовых систем.



Ариана Ранцева