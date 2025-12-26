Роскачество выявило опасные канцерогены в китайских шинах

В процессе эксплуатации шины стираются, образуя пыль, которая содержит химические соединения высшего класса опасности

Фото: Михаил Захаров

Роскачество представило результаты масштабного исследования автомобильных шин, выявив существенное превышение содержания опасных веществ в продукции китайского производства. Данные демонстрируют критическую разницу между зарубежными и отечественными образцами по ключевому показателю безопасности, передает пресс-служба.

В рамках тестирования эксперты проанализировали 10 моделей шин по содержанию «водородов области залива» — параметра, строго регламентированного ГОСТом. Допустимая норма составляет не более 0,25%. Все проверенные российские шины — Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon Tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU‑301 — полностью соответствовали установленным требованиям и были признаны безопасными для эксплуатации.

Ситуация с китайской продукцией оказалась принципиально иной. Исследование показало, что все протестированные модели содержат опасные масла с превышением безопасного порога в диапазоне от 3,2 до 7,7 раза:

Hifly HF201 — превышение в 7,7 раза (1,93%);

Mirage MR‑162 — в 7,5 раза (1,88%);

Sunfull SF‑688 — в 5,2 раза (1,31%);

Ovation VI‑682 — в 5 раз (1,26%);

Kustone Quiet Q7 — в 4,4 раза (1,1%);

GoForm AT01 — в 3,2 раза (0,79%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как пояснили в Роскачестве, в процессе эксплуатации шины стираются, образуя пыль, которая содержит химические соединения высшего класса опасности. Эти микрочастицы оседают вдоль дорог и остаются в воздухе, создавая потенциальную угрозу для здоровья людей. Главным опасным компонентом является бензапирен — вещество, включенное Международным агентством по изучению рака (IARC) в I группу канцерогенов наравне с табаком и асбестом.



Напомним, в России готовится реформа системы расчета экологического сбора на автомобильные шины. С 2026 года к базовой ставке добавят новый коэффициент — уровень канцерогенной безопасности материалов, из которых изготовлены шины.

Рената Валеева