Татарстан нарастил производство молока, мяса и яиц — данные Минсельхоза РТ

Со слов министра, одним из ключевых драйверов роста в молочном производстве стало строительство современных молочных комплексов

Фото: Максим Платонов

В 2025 году объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане достиг 401,3 млрд рублей, продемонстрировав рост на 7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель премьер‑министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

— Устойчивая положительная динамика производства — это прежде всего результат каждодневного самоотверженного труда наших аграриев и последовательной поддержки сельской экономики со стороны руководства республики, а также постоянное внимание к жизни и труду сельчан, — сказал Марат Зяббаров.



Так, производство зерна (с учетом кукурузы) достигло 4,6 млн тонн, масличные культуры дали 1 млн тонн, сахарная свекла — 2,3 млн тонн. Также собрано 1 млн тонн картофеля и 277 тыс. тонн овощей. Министр отметил существенные изменения в структуре посевных площадей: зерновой клин сократился на 90 тыс.га в пользу масличных культур. Среди лидеров по валовому сбору зерна — Буинский, Тетюшский и Арский районы. Наивысшая урожайность зерновых зафиксирована в Тетюшском, Кукморском и Аксубаевском районах.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В животноводстве также отмечен рост. Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. Планируется, что объем производства молока составит 2,37 млн на 82тыс.тонн (или 3,6%) больше, чем в 2024 году. Со слов министра, одним из ключевых драйверов роста в молочном производстве стало строительство современных молочных комплексов. Производство яиц вырастет на 1,5% — до 1,63 млрд штук. Прогноз по мясу (скот и птица на убой в живом весе) — 525 тыс.тонн, что на 2,9% превышает показатель прошлого года.

По данным министра, на душу населения производится:

молока — на 61% выше нормы потребления;

мяса — на 18% выше нормы;

яиц — на 32% выше нормы.

Наталья Жирнова